Как стать лучшими родителями на свете: 12 ценных советов от Марии Монтессори для всех, у кого есть дети

Родители не всегда понимают, как правильно реагировать на поведение своих детей и как объяснить им некоторые вещи, пишет Fabiosa.ru.

Предлагаем вам воспользоваться заповедями знаменитого педагога, психиатра и антрополога 20-го века Марии Монтессори, которые были разработаны специально для родителей.

Пусть эти короткие поучительные высказывания станут для вас источником мудрости!

1. Дети всегда учатся у своего окружения, поэтому родители - их лучшая образцовая модель.

2. Если ребенок часто получает поощрение, у него, несомненно, будет высокая самооценка.

3. Дети, которые растут уверенными в себе, учатся доверять другим.

4. Дети, которые часто подвергаются критике, учатся осуждать других.

5. Родители, которые насмехаются над своим ребенком, делают его стеснительным.

6. Дети, которые получают поддержку и чувствуют себя в безопасности, вырастут уверенными в себе.

7. Никогда не говорите плохо о своем ребенке ни при нем, ни без него.

8. Всегда уважайте своего ребенка, даже если он допускает ошибки. Все это делают. Однажды ваш ребенок научится их исправлять.

9. Если ребенок часто ощущает стыд (особенно, если обвинения исходят от его родителей), то он научится всегда чувствовать себя виноватым.

10. Всегда внимательно слушайте своего ребенка. Отвечайте ему, когда он задает вам вопросы или что-то комментирует.

11. Если ребенок понимает, что его мнения и идеи всегда (или, по крайней мере, часто) принимаются, то он всегда будет чувствовать себя хорошо.

12. Всегда помогайте детям, когда они об этом просят. Только так они научатся добиваться всего, что им нужно.