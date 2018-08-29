Фото: такой блейзер только в Zara и у Меган Маркл

Красный двубортный пиджак с вырезом лодочкой продается в магазинах бренда и имеет сильное сходство с бледно-розовым блейзером Carolina Herrera герцогини Сассекской. Именно в нем Маркл приходила на парад Trooping of the Colour в июне в сопровождении мужа.