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Фото: такой блейзер только в Zara и у Меган Маркл

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Меган Маркл

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

В ассортименте испанского производителя одежды масс-маркет Zara появилась вещь как у жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Metro.

Красный двубортный пиджак с вырезом лодочкой продается в магазинах бренда и имеет сильное сходство с бледно-розовым блейзером Carolina Herrera герцогини Сассекской. Именно в нем Маркл приходила на парад Trooping of the Colour в июне в сопровождении мужа.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

«По-моему, очевидно, чем навеян этот красный блейзер Zara», — заметили наблюдательные пользователи соцсети Twitter.

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Nils Jorgensen/Capital Pictures / JOR/Capital Pictures

На сайте Zara модель демонстрирует блейзер в комбинации с черными брюками, солнечными очками и массивными золотистыми серьгами.

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