"Самые вкусные оладушки из кабачков! Рецепт очень простой, без использования муки. Оладьи получаются вкусные, ароматные, замечательно держат форму. Отличный завтрак или ужин для всей семьи!" - так охарактеризовала это блюдо Алена Митрофанова на своем YouTube-канале.