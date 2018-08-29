Просто и вкусно: кабачковые оладушки без муки Видеорецепт
29 августа 2018, 16:32
"Самые вкусные оладушки из кабачков! Рецепт очень простой, без использования муки. Оладьи получаются вкусные, ароматные, замечательно держат форму. Отличный завтрак или ужин для всей семьи!" - так охарактеризовала это блюдо Алена Митрофанова на своем YouTube-канале.
Ингредиенты: 2 небольших кабачка, пучок укропа, зеленый лук или любая другая зелень, 2 яйца, 8 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления (геркулес), соль по вкусу, по желанию - сыр для подачи, передает Rus.tvnet.lv.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!