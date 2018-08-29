Восемь точных признаков того, что вы гораздо привлекательнее, чем думаете

5. Собеседник периодически делает губы «уточкой»

Другая вещь, которую мы неосознанно делаем, когда видим приятного нам человека, — это вытягивание губ «уточкой». Конечно, в данном случае не подразумевается продолжительная и нарочитая гримаса, как для селфи. Речь идет о секундном, но не единоразовом жесте. Связано это, как ни странно, с желанием поцеловаться. В каком-то смысле это можно сравнить с облизыванием губ, только, в отличие от него, данный жест менее выразительный (в хорошем смысле) и совсем не пошлый. Если во время общения с девушкой или парнем вы отвлекаетесь, отворачиваетесь или прикрываете глаза, а затем случайно замечаете этот мгновенный жест — вы знаете, что он означает.

6. С вами не пытаются держать дистанцию — напротив, активно сокращают ее

Часто ли вы пытаетесь быть ближе к людям, к которым не испытываете ничего или даже чувствуете неприязнь? Скорее всего, на этот вопрос вы ответите отрицательно, ведь с такими людьми мы стараемся держать дистанцию, хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Если же кто-то во время общения вызывает у нас сильные положительные эмоции, то пространство волшебным образом сокращается, и даже присутствуют краткие прикосновения к руке или предплечью. Вы наверняка замечали нечто подобное в ходе непринужденной беседы, когда вы вместе со своим визави заливисто смеялись над какой-то шуткой. Особенно актуален и выразителен этот сигнал, когда в сближении нет объективной необходимости (к примеру, в виде надвигающейся толпы или тесного помещения).

7. Все обычно удивляются, когда узнают, что у вас есть комплексы

Если всякий раз люди откровенно удивляются, когда слышат от вас о комплексах и низкой самооценке, — это верный признак того, что ваша проблема надуманная, и со стороны кажется, что у вас все прекрасно. Глядя на вас и оценивая вашу внешность, люди считают, что вы уверены в себе и самодостаточны. На самом деле неопровержимым доказательством этого является не столько удивление, сколько раздражение по поводу того, что у вас, при ваших-то достоинствах, еще есть какие-то тараканы в голове. Подобные красноречивые реакции вы вполне могли видеть в фильмах, например в сценах, где какая-нибудь девушка с внешностью модели говорит, что она толстая, тем самым вызывая бурю негодования у действительно полной подружки.

8. Люди зачастую либо очень обходительны, либо крайне неприветливы с вами

Сталкиваетесь ли вы с неприкрытым хамством или с неожиданно теплым отношением — все это говорит о том, что вы небезразличны другим людям. Уверенный в себе человек, который не страдает комплексами и считает себя в целом симпатичным и успешным, ведет себя соответствующе и в других ценит те же качества. Поэтому, если подобный знакомый или знакомая, которых вы считаете хорошими людьми, обходятся с вами почтительно и приветливо, это означает, что они видят в вас равную себе личность и считают вас прекрасным человеком.