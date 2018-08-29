Семь модных "нет" и шесть "да" для тех, кому за сорок

Что нас старит

1. Одежда с подплечниками

Если вы не тонкое-звонкое создание с модельными параметрами, то от массивных подплечников лучше отказаться. Они утяжеляют фигуру, тем самым добавляя вам несколько лишних лет, пишет Fabiosa.ru.

2. Короткие юбки и платья

Многие дамы, горюя по ушедшей молодости, стараются всеми силами ее продлить. В ход идут мини-юбки и короткие платья. Однако это не самый лучший способ выглядеть молодой. Наоборот, молодящиеся дамы - то еще зрелище.

3. Юбки ниже колена, сшитые из грубой ткани

Зрелый возраст - не повод носить длинные и бесформенные одежды. Сюда же можно отнести юбки до середины икры и ниже, сшитые из дешевых, грубых тканей. Идеальная длина, которая идет большинству женщин, - это чуть ниже колена.

4. Огромные палантины неприглядных расцветок

По непонятным причинам многие дамы с возрастом начинают отдавать предпочтение цветам, которые мало кому идут. Шарфы, платки и палантины странных расцветок украсят не многих. Обратите внимание на чистые цвета, подходящие вашему цветотипу. Никакого коричневого, болотного и серо-буро-малинового!

5. Одежда не по размеру

С годами фигура женщины претерпевает изменения. Но это не повод носить мешковатые вещи в надежде скрыть проблемные места. Чтобы скрыть бока, можно обратить внимание на утягивающее белье. Существует еще одна крайность: некоторые дамы выбирают одежду на размер-два меньше своего текущего размера. Это тоже способно прибавить лишних лет.

6. Одежда, вышедшая из моды

С винтажными вещами нужно быть очень аккуратными. Если такую одежду (например, блузы с бантами, костюмы из твида) наденет молоденькая девушка, то она будет выглядеть интересно и необычно. Если же в нее облачится дама в возрасте, то она рискует выглядеть так, будто свой наряд она достала из сундука.

7. Глубокое декольте

Даже если опустить элемент вульгарности, который несет глубокое декольте, оно может прибавить несколько лет. Причина, вероятно, в том, что глубокое декольте раньше носили зрелые дамы на балах. Молоденькие девушки зону груди старались закрывать. Поэтому, если вы не хотите собственноручно старить себя, откажитесь от излишнего оголения области груди.

Что нас молодит

1. Натуральные ткани

Откажитесь от ненатуральных тканей, отдавайте предпочтение хлопку, льну, шерсти, шелку, кашемиру.

2. Естественные цвета

Цвету и цветотипу можно посвятить целую тему, но если вы хотите продлить молодость, то откажитесь от неоновых, неестественных, грязных цветов. Выбирайте чистые оттенки, которые выгодно подчеркнут вашу внешность.

3. Подчеркивайте фигуру

И речь идет не об обтягивающих вещах. Чтобы выгодно выделить достоинства, подчеркните талию тонким ремешком. Если вы считаете, что талию лучше скрыть, накиньте на плечи жакет.

4. Естественные формы

Чтобы выглядеть моложе, выбирайте естественные силуэты. Гротескные формы (нарочито широкие плечи, длинные рукава, широкие брюки) способны утяжелить образ и добавить несколько лишних лет. Вместо этого выбирайте классические модели, сидящие по фигуре, но не утягивающие ее.

5. Сочетание одежды

Стилисты утверждают, что комплекты одежды из одной оперы добавляют возраст. Речь идет, например, о гарнитурах "пиджак + брюки + жилет". Чтобы выглядеть свежо и стильно, приобретайте вещи по отдельности.

6. Аккуратнее с черным

Если вам нравится черный цвет, то старайтесь носить его "не у лица". То есть откажитесь от черных блуз, рубашек, шляпок и всего черного, что может находиться в непосредственной близости с лицом. Также стоит быть аккуратнее с коричневым и темно-коричневым.