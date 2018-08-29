Шесть неожиданных плюсов лишнего веса

Кожа лица лучше выглядит

Британские ученые пришли к выводу (и это не шутка, а реальное исследование), что худое лицо может прибавить его обладательнице несколько лет, тогда как полные девушки с круглыми и гладкими щеками выглядят более свежими и юными (речь идет именно о лице), причем иногда даже младше своего биологического возраста, пишет Lady.mail.ru.

К тому же наблюдения показывают, что чаще всего обладательницы лишнего веса могут похвастаться лучшей кожей, пышущей здоровьем и напоминающей спелый персик. За это нужно благодарить организм и обменные процессы — кожа у девушек размера plus-size не пересушена, она лучше увлажняется и обогащена витаминами.

Большая грудь

Наше общество разделено на любителей груди и фанатов пятой точки. Первым мы с уверенностью можем сказать, что большой вес непременно распределяется на тело и на грудь. Так что, если стараться контролировать питание, не выходить за рамки вредного для здоровья ожирения, то твоя женственная фигура соберет больше поклонников, чем у слишком худой подруги, которая иссушила тело диетами и тренировками. Ведь не зря же накачанным девушкам и фитоняшкам часто приходится прибегать к помощи пластических хирургов и вставлять грудные имплантаты.

Продолжительный половой акт

Полные мужчины могут похвастаться большей выносливостью в постели, а значит, могут подарить тебе более яркий и продолжительный секс. И это не наше собственное наблюдение, а версия ученых из Erciyes University в Турции. Они опросили более 200 человек и выяснили, что мужчины с лишним весом могут получать удовольствие на 1,5 минуты дольше, чем подкачанные конкуренты, а половой акт длится в среднем не меньше 6—7,5 минуты.

А вот те, чей индекс массы тела ниже среднего, чаще всего кончают раньше времени, так что если выберешь в любовники полного парня, у тебя будет запас времени, чтобы попробовать пару новых поз и не ждать следующего раза. Связано это, скорее всего, с тем, что при лишнем весе у парней повышается уровень женского полового гормона эстрадиола, и это именно он задерживает мужской оргазм.

Легче держаться на воде

Как ты помнишь из школьных уроков физики, жир легче воды, поэтому людям с большим количеством этого жира и меньшим количеством мышц проще держаться на воде.

Если физика была твоим нелюбимым предметом, то сейчас расскажем на пальцах, как это работает. Лежать на спине в воде, не шевелиться и не тонуть отдельными частями тела могут люди с небольшим удельным весом. Чаще всего под воду первыми уходят ноги — так что в этом случае нам важен удельный вес именно этих конечностей. Удельный вес равен отношению веса к занимаемому объему; если говорить о воде, то 1 кубический сантиметр удельно весит около 1 грамма, тот же объем костей — около 2 граммов, жировая ткань легче воды, а мышцы примерно равны 1 грамму.

Меньше риск деменции

Деменция — это психическое расстройство, при котором снижается уровень интеллекта, ухудшается память, рассеивается внимание и снижается способность мыслить. До недавнего времени считалось, что лишний вес как раз-таки способствует развитию слабоумия, но британские ученые провели масштабнейшее исследование, которое доказало, что избыточный вес может застраховать тебя от старческой деменции. И это противоречит вообще всему, что знали ученые раньше!

Исследователи из Oxon Epidemiology и Лондонской школы гигиены и тропической медицины изучили медицинские карты почти 2 миллионов пациентов в возрасте около 55 лет за 20 лет, они заметили, что у людей с небольшим избыточным весом снижается риск заболевания на 18%, а у людей, страдающих ожирением, — на 24%!

Выше иммунитет

Поздравляем, если у тебя есть лишний вес, то у тебя точно меньше шансов простудиться, чем у тростинок-блогеров из Instagram.