Сон первоклассника: пять важных правил

1. Оставляйте короткий дневной сон

Первокласснику в среднем нужно спать по 10-11 часов в сутки. Согласно исследованиям, дети с большей продолжительностью сна получали более высокий балл IQ и были успешнее на уроках, чем те, кто недосыпал, пишет Deti.mail.ru.

Большинство детей к первому классу перестают спать днем, но, если ваш ребенок продолжает, - не пытайтесь это пресечь с началом осени. Пусть отдохнет после уроков, но не слишком долго – иначе это плохо скажется на ночном сне и утром ребенок встанет не выспавшимся.

2. Сокращайте внешкольную нагрузку до минимума

Школьное расписание первоклассника может показаться родителям очень легким: всего 4-5 уроков в день, «то ли дело в наше время». Но это простота обманчива.

Начало обучения в школе оказывает существенное давление на психику ребенка. А если его не в меру нагрузить кружками и занятиями, можно и вовсе перегнуть палку. От переутомления дети плохо спят, хуже усваивают новую информацию в школе и чаще болеют.

В первом классе рекомендуется до минимума снизить внешкольную нагрузку. Оставляйте каждый день по 1-2 часа свободного времени, чтобы ребенок мог сам выбрать, чем заняться, или просто побездельничать.

3. Соблюдайте один режим сна и в будни, и в выходные

Школьная жизнь предполагает соблюдение четкого расписания. В вопросе сна предсказуемость и режим тоже важны.

Чаще всего в школу нужно вставать рано, поэтому и укладывание вечером должно быть не слишком поздним.

Если встать нужно в 7:00, значит, вечером нужно лечь не позже 21:00. И не просто оказаться в кровати, а уже уснуть.

Также важно, чтобы режим был стабильным не только в будние дни, но и в выходные. Если вечером в пятницу ребенок засиживается допоздна («завтра же не нужно вставать»), а потом отсыпается в субботу и воскресенье – то утром в понедельник встать будет непросто, и новую учебную неделю он начнет не лучшим образом.

4. Забирайте все гаджеты за час до сна

К вечеру у большинства детей открывается второе дыхание после учебы, кружков и секций. Забирайте у него все гаджеты и выключайте телевизор минимум за 1 час до сна, чтобы он успел успокоиться и легче заснул.

В доме тишина, ребенок замер перед телевизором или уткнулся носом в телефон – это иллюзия спокойствия. Игры и мультики, особенно без ограничений по времени, приводят к излишнему возбуждению, а свет экранов замедляет выработку гормона сна мелатонина. Перед сном лучше отдать предпочтение книге.

5. Помогайте ребенку заснуть с помощью ритуала укладывания

За режимом младшего школьника нужно следить родителям. Он пока не в силах самостоятельно себя дисциплинировать. Если махнуть на режим рукой, утром ваш первоклассник будет клевать носом на уроках и едва ли что-то запомнит из нового материала.

Обязательно найдите вечером время для подготовки ко сну вместе с ребенком. Поболтайте с ним, обсудите планы на завтра, помогите собрать портфель, проверьте школьную форму – все это подводит к плавному завершению дня. Предсказуемый ритуал укладывания, который повторяется каждый вечер, расслабляет ребенка, настраивает его на сон и помогает быстро заснуть.

6. Объясняйте, почему так важен сон

Для ребенка позднее укладывание может ассоциироваться со взрослением: «Я уже не маленький, хожу в школу и буду ложиться поздно, как мама и папа». Обязательно разговаривайте со своими «взрослыми» первоклассниками:

Объясняйте, почему так важен качественный сон и почему нужно ложиться спать не слишком поздно.

Вместе вспомните, как трудно вставать по утрам, когда не выспался, и как просто это делать, если соблюдать режим.

Расскажите о связи качественного сна и успеваемости в школе. Выспался – и стих быстрее выучил, и контрольную лучше написал.