Как приготовить пиццу в домашних условиях

Многие хозяйки, боясь лишних хлопот, предпочитают не возиться с этим блюдом самостоятельно, а заказать в пиццерии. Однако если ты узнаешь, что приготовить пиццу в домашних условиях не составляет никакого труда, то наверняка подружишься с этим итальянским блюдом и порадуешь себя и своих гостей изысканным вкусом, пишет Lady.tochka.net.

Как приготовить пиццу - ингредиенты:

для теста:

1 стакан муки,

1 яйцо,

1 ч. ложка сухих дрожжей,

70 г молока,

щепотка сахара,

щепотка соли,

приправа "Сухие итальянские травы",

для начинки:

50 г салями (или другой колбасы),

30 г маслин,

30 г маринованных шампиньонов,

70 г твердого сыра,

3 небольших помидора,

зелень,

1 ч. ложка кетчупа.

Как приготовить пиццу:

В теплом молоке размешай дрожжи и сахар и оставь в теплом месте на 10-15 минут.

Когда появятся пузырьки, вылей опару в просеянную муку и туда же добавь яйцо. Посоли, добавь специи и вымеси тесто до однородности.

Раскатай тесто в круг по размеру формы.

Выложи тесто в смазанную жиром форму или противень. Чтобы края пиццы были красивыми, защипни их вовнутрь.

Приготовь начинку. Порежь толстыми полосками салями, маслины и грибы разрежь пополам, помидоры нарежь кружочками, измельчи зелень. Сыр потри на крупной терке.

Смажь тесто кетчупом. Сверху в произвольном порядке выкладывай все ингредиенты, кроме сыра и зелени.

Отправь пиццу в духовку, разогретую до 200°С, примерно на 15-20 минут, чтобы приготовилось тесто - края пиццы должны немного подрумяниться.

Достань пиццу, посыпь ее зеленью, тертым сыром и снова поставь в духовку на 5-10 минут.