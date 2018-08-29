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Как приготовить пиццу в домашних условиях

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Пицца. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mykola Lunov/PantherMedia / Mykola Lunov/Pizza

Пицца - замечательное блюдо для быстрого перекуса, неожиданных гостей и просто, чтобы разнообразить твое меню.

Многие хозяйки, боясь лишних хлопот, предпочитают не возиться с этим блюдом самостоятельно, а заказать в пиццерии. Однако если ты узнаешь, что приготовить пиццу в домашних условиях не составляет никакого труда, то наверняка подружишься с этим итальянским блюдом и порадуешь себя и своих гостей изысканным вкусом, пишет Lady.tochka.net.

Как приготовить пиццу - ингредиенты:

для теста:

    1 стакан муки,

    1 яйцо,

    1 ч. ложка сухих дрожжей,

    70 г молока,

    щепотка сахара,

    щепотка соли,

    приправа "Сухие итальянские травы",

для начинки:

    50 г салями (или другой колбасы),

    30 г маслин,

    30 г маринованных шампиньонов,

    70 г твердого сыра,

    3 небольших помидора,

    зелень,

    1 ч. ложка кетчупа.

Как приготовить пиццу:

    В теплом молоке размешай дрожжи и сахар и оставь в теплом месте на 10-15 минут.

    Когда появятся пузырьки, вылей опару в просеянную муку и туда же добавь яйцо. Посоли, добавь специи и вымеси тесто до однородности.

    Раскатай тесто в круг по размеру формы.

    Выложи тесто в смазанную жиром форму или противень. Чтобы края пиццы были красивыми, защипни их вовнутрь.

    Приготовь начинку. Порежь толстыми полосками салями, маслины и грибы разрежь пополам, помидоры нарежь кружочками, измельчи зелень. Сыр потри на крупной терке.

    Смажь тесто кетчупом. Сверху в произвольном порядке выкладывай все ингредиенты, кроме сыра и зелени.

    Отправь пиццу в духовку, разогретую до 200°С, примерно на 15-20 минут, чтобы приготовилось тесто - края пиццы должны немного подрумяниться.

    Достань пиццу, посыпь ее зеленью, тертым сыром и снова поставь в духовку на 5-10 минут.

Пицца готова. Приятного аппетита!

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