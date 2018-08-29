Как приготовить пиццу в домашних условиях

Пицца - замечательное блюдо для быстрого перекуса, неожиданных гостей и просто, чтобы разнообразить твое меню.
Многие хозяйки, боясь лишних хлопот, предпочитают не возиться с этим блюдом самостоятельно, а заказать в пиццерии. Однако если ты узнаешь, что приготовить пиццу в домашних условиях не составляет никакого труда, то наверняка подружишься с этим итальянским блюдом и порадуешь себя и своих гостей изысканным вкусом, пишет Lady.tochka.net.
Как приготовить пиццу - ингредиенты:
для теста:
1 стакан муки,
1 яйцо,
1 ч. ложка сухих дрожжей,
70 г молока,
щепотка сахара,
щепотка соли,
приправа "Сухие итальянские травы",
для начинки:
50 г салями (или другой колбасы),
30 г маслин,
30 г маринованных шампиньонов,
70 г твердого сыра,
3 небольших помидора,
зелень,
1 ч. ложка кетчупа.
Как приготовить пиццу:
В теплом молоке размешай дрожжи и сахар и оставь в теплом месте на 10-15 минут.
Когда появятся пузырьки, вылей опару в просеянную муку и туда же добавь яйцо. Посоли, добавь специи и вымеси тесто до однородности.
Раскатай тесто в круг по размеру формы.
Выложи тесто в смазанную жиром форму или противень. Чтобы края пиццы были красивыми, защипни их вовнутрь.
Приготовь начинку. Порежь толстыми полосками салями, маслины и грибы разрежь пополам, помидоры нарежь кружочками, измельчи зелень. Сыр потри на крупной терке.
Смажь тесто кетчупом. Сверху в произвольном порядке выкладывай все ингредиенты, кроме сыра и зелени.
Отправь пиццу в духовку, разогретую до 200°С, примерно на 15-20 минут, чтобы приготовилось тесто - края пиццы должны немного подрумяниться.
Достань пиццу, посыпь ее зеленью, тертым сыром и снова поставь в духовку на 5-10 минут.
Пицца готова. Приятного аппетита!