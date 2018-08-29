Как выбрать качественную тушь для ресниц

Первое, что стоит выяснить – какими туши бывают по составу. Обычно выделяют два вида, пишет Lady.tochka.net.

Кремообразная, содержащая большой процент жиров и воска. Эта тушь обволакивает ресницы и создает хороший объем.

Тушь, в которой содержится много воды. Такое средство обладает большей вязкостью, тоненько окрашивает ресницы, не склеивая их. Минус такой туши – она вполне может осыпаться за день, но в то же время это отличный вариант для жестких ресниц.

А теперь приступим к выбору подходящей для нас щеточки в туши, ведь от ее формы зависит эффект окрашенных ресничек.

Классическая (ворсинки одинаковые по длине) – такая тушь равномерно распределяется, делает ресницы шелковистыми, но не влияет на длину или объем ресниц. Хорошо подойдет, если для вас главное – сделать акцент на естественной красоте.

Ворсинки расположены по спирали – эта щеточка нужна для того, чтобы хорошо разделить и прокрасить жесткие ресницы.

Силиконовая кисточка считается универсальной. Говорят, что она способна хорошо прокрасить реснички, обеспечивает хороший объем и удлинение. Однако есть и противоположное мнение – силиконовые щеточки часто создают эффект "паучьих лапок", склеивая ресницы. В частности, это касается тонких и мягких ресничек.

Щеточка конической формы, с густыми ворсинками – кисточки такого типа обычно используют в туши, придающей объем. Их неординарная форма способствует прекрасному прокрашиванию и разделению ресниц.

Щеточки, где есть и короткие, и длинные щетинки, имеют двойное воздействие. Традиционно такая кисточка присутствует в подкручивающей туши для ресниц. Судя по отзывам представительниц прекрасного пола, подобные туши помогают с легкостью подкрутить ресницы и сделать их объемными.

Помимо декоративной туши есть и лечебная. Судя по ее составу, выделяют такие виды:

Укрепляющая. Среди компонентов данной туши – натуральные масла, вытяжки из целебных трав, протеин, натуральный воск, каротин. Такое средство сделает твои реснички крепче, а еще они станут более длинными.

Витаминизированная. Помимо витаминов, здесь содержится меланин, протеин, кератин, и компоненты, защищающие от ультрафиолета. Такая тушь будет аккуратно ухаживать за ресницами.

Гипоаллергенная. Нужна для тех, у кого после использования обычной декоративной косметики проявляется аллергия. В ней отсутствуют вредные компоненты, способные вызвать аллергическую реакцию и воспаление слизистой.