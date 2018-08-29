Ср, 29.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Как выбрать качественную тушь для ресниц

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Тушь – очень важная составляющая для создания классного образа. Приходя в магазин с косметическими средствами, наши глаза разбегаются от  всего разнообразия ассортимента. Каждая женщина задает себе вопрос: "Какая тушь мне лучше всего подойдет?".

Первое, что стоит выяснить – какими туши бывают по составу. Обычно выделяют два вида, пишет Lady.tochka.net.

Кремообразная, содержащая большой процент жиров и воска. Эта тушь  обволакивает ресницы и создает хороший объем.

Тушь, в которой содержится много воды. Такое средство обладает  большей вязкостью, тоненько окрашивает ресницы, не склеивая их. Минус  такой туши – она вполне может осыпаться за день, но в то же время это отличный вариант для жестких ресниц.

А теперь приступим к выбору подходящей для нас щеточки в туши, ведь от ее формы зависит эффект окрашенных ресничек.

Классическая (ворсинки одинаковые по длине) – такая тушь равномерно распределяется, делает ресницы шелковистыми, но не  влияет на длину или объем ресниц. Хорошо подойдет, если для вас  главное – сделать акцент на естественной красоте.

Ворсинки расположены по спирали – эта щеточка нужна для того, чтобы хорошо разделить и прокрасить жесткие ресницы.

Силиконовая кисточка считается универсальной. Говорят, что она  способна хорошо прокрасить реснички, обеспечивает хороший объем и  удлинение. Однако есть и противоположное мнение – силиконовые щеточки часто создают эффект "паучьих лапок", склеивая  ресницы. В частности, это касается тонких и мягких ресничек.

Щеточка конической формы, с густыми ворсинками – кисточки такого типа обычно используют в туши, придающей объем. Их  неординарная форма способствует прекрасному прокрашиванию и  разделению ресниц.

Щеточки, где есть и короткие, и длинные щетинки, имеют двойное воздействие. Традиционно такая кисточка присутствует в подкручивающей туши для ресниц. Судя по отзывам представительниц прекрасного пола, подобные туши помогают с легкостью подкрутить ресницы и сделать их объемными.

Помимо декоративной туши есть и лечебная. Судя по ее составу, выделяют  такие виды:

Укрепляющая. Среди компонентов данной туши – натуральные масла, вытяжки из целебных трав, протеин, натуральный воск,  каротин. Такое средство сделает твои реснички крепче, а еще они  станут более длинными.

Витаминизированная. Помимо витаминов, здесь содержится меланин, протеин, кератин, и компоненты, защищающие от ультрафиолета.  Такая тушь будет аккуратно ухаживать за ресницами.

Гипоаллергенная. Нужна для тех, у кого после использования обычной декоративной косметики проявляется аллергия. В ней отсутствуют  вредные компоненты, способные вызвать аллергическую реакцию и  воспаление слизистой.

Большой плюс лечебной косметики заключается в том, что ее могут  использовать женщины, у которых чувствительная кожа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ