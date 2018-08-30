Аптекарь дает советы о том, как отправить детей здоровыми в школу

Довольно часто происходит так, что сразу же после начала учебы различные вирусы начинают настигать школьников. Почему так происходит и как это предотвратить — об этом рассказывает провизор Benu Apteek Маргот Лехари. Также аптекарь разъясняет, на какие аспекты здоровья стоит обратить свое внимание.
По словам Маргот Лехари, с приближением школы и осени среди посетителей аптек все популярнее становятся детские мультивитамины, а также препараты с рыбьим жиром, содержащиеся в которых Омега-3 жирные кислоты восстанавливают баланс нервной системы и повышают концентрацию и внимание. «Добрая старая рудбекия по-прежнему в строю, но ее стоит принимать в октябре - ноябре. Отдельной добавкой для детей берется и витамин D, который стоит употреблять ежедневно до начала лета», - говорит Лехари, пишет.
Почему заболевания учащаются именно в начале учебного периода?
«Известно, что у людей в носу и горле находится множество различных бактерий и вирусов. Обычно организм сам справляется с ними и мы этого не замечаем. Они проникают в организм и вызывают заболевания тогда, когда человеческий организм ослаблен. Например, для горла резкое охлаждение и влага может означать в общем случае простуду. Также простудные симптомы появляются, когда намокают ноги или же ребенок устает от длинного учебного дня и тренировок», - описывает аптекарь. Заболевание может вызвать и стресс, который возникает от резко возросшего общения и многих правил, которым нужно следовать, а так же серьезной причиной может стать и нехватка сна.
Как победить вирусы?
Аптекарь разъясняет, что если вирусы уже привели ребенка к постельному режиму, то прежде всего необходим отдых. «Также можно посоветовать пить травяные чаи — цветы липы, шиповника, первоцвета; нос можно полоскать раствором морской соли, что изгоняет вирусы», - говорит аптекарь и добавляет, что помощь будет от двухнедельного курса кисломолочных бактерий. «Для этого подходят, например, те смеси, которые специально предназначены для иммунной системы и в которые добавлен цинк. Другое средство для поддержки и быстрого выздоровления — это выделенные из молозива антитела — лактоферрины», - советует Лехари. Они продаются в аптеках в виде сосательных таблеток и спрея для горла. Аптекарь обращает внимание, что в случае этих добавок важно после их употребления не есть и не пить. Поэтому идеальное время для их приема — это вечером перед сном или утром после завтрака.
Когда необходимо проверять уровень витамина D?
Витамин D играет важную роль для нашего организма и его уровень нужно проверять не позднее восьми недель после августа. «При верном знании уже в октябре можно начать прием витамин D в нужной дозе, что позволит снизить у детей усталость и ослабление иммунитета вследствие падения уровня витамина D», - говорит Лехари и подчеркивает, что особенно важно следить за уровнем витамина D тогда, когда ребенок ходит на тренировки, что означает еще большую потребность в витаминах. Чтобы быть уверенными надлежащем для организма уровне витамина D, стоит зафиксировать имеющийся сейчас уровень, что в будущем послужит ориентиром. Тест уровня витамина D можно пройти в аптеке — это быстро и удобно: ответ можно получить в течение 15 минут.
Питание должно быть богатым на витамины
«Разумеется необходимо здоровое питание: достаточно молочных продуктов, мяса птицы и яиц, чтобы организм получал вдоволь стройматериалов или же белков, при помощи которых и клетки иммунной системы работоспособны», - говорит Лехари. Необходимые витамины и минеральные вещества, содержащиеся в пище, помогают поддерживать и здоровье глаз. В летние месяцы глаза детей получают хороший отдых, когда много времени проводится на улице или природе. Но с началом учебного года на глаза налагается сразу же большая нагрузка. «С детьми нужно регулярно посещать окулиста, особенно если ребенок жалуется на головную боль или же он получает в школе замечания о том, что он невнимателен или не сконцентрирован», - поясняет аптекарь. В целом для здоровья глаз большую роль играют цветные овощи и дары леса. Хорошо подходят: помидоры, черника, черная смородина и другие ягоды, - перечисляет Лехари и выражает надежду, что эти полезные продукты летом были запасены и в глубокой заморозке.
Регулярное движение придаст верную осанку
Школьные ранцы порой весьма тяжелы. Чтобы осанка школьников не пострадала, нужно следить за тем, чтобы ранец был по возможности эргономичным. «Школьный ранец нужно носить на двух плечах хотя бы до 14 лет. Также необходимо обращать внимание на то, чтобы ребенок не сидел с сутулой спиной», - обращает внимание аптекарь. Безусловную помощь в этом могут оказать тренировки для мышц живота и спины, а также частая ходьба. Для профилактики сколиоза желательно ежегодно делать осмотр спины ребенка у семейного врача.
В завершении аптекарь рекомендует научить ребенка при возвращении домой из школы первым делом тщательно помыть руки мылом, чтобы эта привычка закрепилась бы в ежедневной рутине. Ради крепкого здоровья не стоит игнорировать движение на свежем воздухе, а до тренировки — небольшой перекус и нельзя забывать и об отдыхе для тела.