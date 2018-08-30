Провизор дает советы, как отправить детей здоровыми в школу

Довольно часто происходит так, что сразу же после начала учебы школьников настигают различные вирусы. Почему так происходит и как это предотвратить — рассказывает провизор Benu Apteek Маргот Лехари. И объясняет, на какие аспекты здоровья стоит обратить свое внимание.
По словам Маргот Лехари, с приближением школы и осени у посетителей аптек все популярнее становятся детские мультивитамины и препараты с рыбьим жиром, содержащиеся в которых Омега-3 жирные кислоты восстанавливают баланс нервной системы и повышают концентрацию и внимание. «Добрая старая рудбекия по-прежнему в строю, но ее стоит принимать в октябре-ноябре. В качестве отдельной добавки для детей берется и витамин D, который стоит употреблять ежедневно до начала лета», - говорит Лехари, пишет.
Почему заболевания учащаются именно в начале учебного периода?
«Известно, что у людей в носу и горле живет множество различных бактерий и вирусов. Обычно организм сам справляется с ними, и мы этого не замечаем. Они проникают в организм и вызывают заболевания тогда, когда человеческий организм ослаблен. Например, для горла резкое охлаждение и влага могут означать в общем случае простуду. Также простудные симптомы появляются, когда намокают ноги или же ребенок устает от длинного учебного дня и тренировок», - говорит провизор. Заболевание может вызвать и стресс, который возникает от резко возросшего общения и многих правил, которым нужно следовать, а так же серьезной причиной может стать и нехватка сна.
Как победить вирусы?
Если вирусы уже привели ребенка к постельному режиму, то прежде всего необходим отдых. «Также можно посоветовать пить травяные чаи — цветы липы, шиповника, первоцвета; нос можно полоскать раствором морской соли, что изгоняет вирусы», - говорит Маргот и добавляет, что поможет двухнедельный курс кисломолочных бактерий. «Для этого подходят, например, те смеси, которые специально предназначены для иммунной системы и в которые добавлен цинк. Другое средство для поддержки и быстрого выздоровления — это выделенные из молозива антитела — лактоферрины», - советует Лехари. Они продаются в аптеках в виде сосательных таблеток и спрея для горла. В случае этих добавок важно после их употребления не есть и не пить. Поэтому идеальное время для их приема — вечером перед сном или утром после завтрака.
Когда необходимо проверять уровень витамина D?
Витамин D играет важную роль для нашего организма, и его уровень нужно проверять не позже, чем через два месяца после окончания лета. «Уже в октябре можно начать прием необходимой дозы витамина D, что позволит снизить у детей усталость и ослабление иммунитета, возникших в связи с падением уровня витамина D», - говорит Лехари и подчеркивает, что особенно важно следить за уровнем витамина D, когда ребенок ходит на тренировки, что означает еще большую потребность в витаминах. Чтобы быть уверенными в необходимом уровне витамина D, стоит зафиксировать имеющийся сейчас уровень, и в будущем это послужит ориентиром. Тест уровня витамина D можно пройти в аптеке — это быстро и удобно: ответ можно получить в течение 15 минут.
Питание должно быть богатым на витамины
«Разумеется необходимо здоровое питание: достаточно молочных продуктов, мяса птицы и яиц, чтобы организм получал достаточно строительного материала, то есть белков, при помощи которых и клетки иммунной системы работоспособны», - говорит Лехари. Необходимые витамины и минеральные вещества, содержащиеся в пище, помогают поддерживать и здоровье глаз. В летние месяцы глаза детей получают хороший отдых, когда много времени проводится на улице или природе.
Но с началом учебного года на глаза сразу же приходится большая нагрузка. «С детьми нужно регулярно посещать окулиста, особенно если ребенок жалуется на головную боль или в школе жалуются, что он невнимателен, не сконцентрирован», - поясняет провизор. В целом для здоровья глаз большую роль играют цветные овощи и дары леса. Хорошо подходят помидоры, черника, черная смородина и другие ягоды - летом, в сезон, хорошо бы их заморозить.
Регулярное движение поможет хорошей осанке
Школьные ранцы порой весьма тяжелы. Чтобы осанка школьников не пострадала, нужно следить за тем, чтобы ранец был по возможности эргономичным. «Ранец нужно носить на двух плечах хотя бы до 14 лет. Также необходимо обращать внимание на то, чтобы ребенок не сидел с сутулой спиной», - обращает внимание провизор. Безусловную помощь в этом могут оказать тренировки для мышц живота и спины, а также частая ходьба. Для профилактики сколиоза желательно ежегодно делать осмотр спины ребенка у семейного врача.
В завершении Лехари рекомендует приучить ребенка при возвращении домой из школы первым делом тщательно мыть руки с мылом, чтобы эта привычка закрепилась в ежедневной рутине. Для крепкого здоровья не стоит игнорировать движения на свежем воздухе, а перед тренировкой следует перекусывать. А еще нельзя забывать и об отдыхе для тела.