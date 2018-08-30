Провизор дает советы, как отправить детей здоровыми в школу

По словам Маргот Лехари, с приближением школы и осени у посетителей аптек все популярнее становятся детские мультивитамины и препараты с рыбьим жиром, содержащиеся в которых Омега-3 жирные кислоты восстанавливают баланс нервной системы и повышают концентрацию и внимание. «Добрая старая рудбекия по-прежнему в строю, но ее стоит принимать в октябре-ноябре. В качестве отдельной добавки для детей берется и витамин D, который стоит употреблять ежедневно до начала лета», - говорит Лехари, пишет.

Почему заболевания учащаются именно в начале учебного периода?

«Известно, что у людей в носу и горле живет множество различных бактерий и вирусов. Обычно организм сам справляется с ними, и мы этого не замечаем. Они проникают в организм и вызывают заболевания тогда, когда человеческий организм ослаблен. Например, для горла резкое охлаждение и влага могут означать в общем случае простуду. Также простудные симптомы появляются, когда намокают ноги или же ребенок устает от длинного учебного дня и тренировок», - говорит провизор. Заболевание может вызвать и стресс, который возникает от резко возросшего общения и многих правил, которым нужно следовать, а так же серьезной причиной может стать и нехватка сна.

Как победить вирусы?

Если вирусы уже привели ребенка к постельному режиму, то прежде всего необходим отдых. «Также можно посоветовать пить травяные чаи — цветы липы, шиповника, первоцвета; нос можно полоскать раствором морской соли, что изгоняет вирусы», - говорит Маргот и добавляет, что поможет двухнедельный курс кисломолочных бактерий. «Для этого подходят, например, те смеси, которые специально предназначены для иммунной системы и в которые добавлен цинк. Другое средство для поддержки и быстрого выздоровления — это выделенные из молозива антитела — лактоферрины», - советует Лехари. Они продаются в аптеках в виде сосательных таблеток и спрея для горла. В случае этих добавок важно после их употребления не есть и не пить. Поэтому идеальное время для их приема — вечером перед сном или утром после завтрака.

Когда необходимо проверять уровень витамина D?