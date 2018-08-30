Как ведут себя в отношениях женщины, знающие себе цену

AdMe.ru разобрался в этом вопросе и делится с вами информацией о 10 чертах характера, присущих женщинам, которые всегда счастливы в отношениях.

1. Они не позволяют другим сбить себя с толку

Эмоционально сильная женщина всегда игнорирует сплетников, ненавистников и людей, которые могут нести негатив. Вместо этого она окружает себя добрыми и позитивными людьми, чтобы никогда не терять свой оптимистический настрой. Это происходит как в жизни, так и в отношениях.

2. Они не боятся демонстрировать свои чувства

Женщины, которые всегда счастливы в отношениях, никогда не скрывают своих чувств. Они не избегают новых отношений, не боятся продемонстрировать свою симпатию и признаться в любви. Все потому, что они понимают: очень важно делиться своими эмоциями, и лучше признаться и быть отвергнутой, чем стоять в сторонке.

3. Они отказываются быть жертвами обстоятельств

Женщина, которая знает себе цену, никогда не будет винить обстоятельства или оправдываться. Вместо этого она скажет все как есть, даже если это может привести к конфликту. Она будет учиться на своих ошибках и постарается сделать так, чтобы впредь подобная неприятная ситуация не повторялась.

4. Они умеют говорить «нет»

Эми Морин (Amy Morin), автор книги «13 вещей, которые сильные люди никогда не сделают», отмечает, что умение говорить «нет» в нужный момент — одна из самых важных вещей не только в отношениях, но и в жизни.

Женщины, которые счастливы в отношениях, умеют устанавливать границы и знают, когда говорить работе «нет», а отношениям — «да», и наоборот. Они могут легко отказаться даже от выгодных предложений и не поддаются давлению со стороны коллег или посторонних людей.

5. Они не боятся просить о помощи

Большинство людей боятся или не любят просить о помощи, потому что считают, что просить о помощи — это проявление слабости.

Однако, как утверждают психологи, все обстоит с точностью до наоборот. Признать свое неумение или беспомощность могут только сильные люди. Поэтому, если сильная женщина не может сделать что-то в одиночку, она отодвинет в сторону свою «гордость» и попросит о помощи.

6. Они стараются работать немного усерднее, чем все остальные

Сильные люди понимают, чего стоят результаты, поэтому всегда доводят начатые дела до конца. Сильная женщина готова трудиться немного больше, чем остальные, но при этом она не станет перегружать себя работой. Привычка работать усерднее проявляется не только в профессиональной деятельности, но и в сфере отношений.

7. Они не реагируют на вещи, которые находятся вне их контроля