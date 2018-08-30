Рейтинг самых пробивных женщин по Знаку Зодиака

6. Овен

Женщины под Знаком Овен легко бы могли обойтись без мужчин. Они целеустремленные, умные, пробивные, предприимчивые, смелые. Представительницы этого Знака Зодиака при желании могут достичь всего, чего захотят. Именно поэтому в отношениях главная их цель — это взаимная любовь. Овны готовы на многое пойти ради своей любви, это очень отчаянные женщины, пишет Clubber.com.ua.

5. Лев

Женщины Львицы чаще всего очень пробивные, уверенные в себе, предприимчивые. Главный их козырь — это харизма и обаяние. Представительницы этого Знака Зодиака наделены множеством талантов и могут реализовать себя в мире искусства и творчества. Эти женщины не привыкли сидеть дома сложа руки. Эти целеустремленные личности чаще всего добиваются того, о чем мечтают.

4. Стрелец

Женщины под знаком Стрелец любят быть независимыми, свободными, умеют достигать своих целей. Чаще всего женщины Стрельцы занимают руководящие должности. Это очень инициативные, пробивные и храбрые личности. Стоит женщине под Знаком Стрелец захотеть, и она сможет горы свернуть ради своего успеха.

3. Водолей

Женщина Водолей больше всего на свете ценит свою свободу и независимость. Представительницы этого Знака Зодиака любят быть на руководящих должностях, они очень целеустремленные и пробивные. Эти неординарные личности чаще всего добиваются своих целей с помощью коммуникабельности, умения налаживать связи и работать с другими людьми.

2. Козерог

Женщина Козерог — это очень пробивная натура. Карьера и собственные цели у представительниц этого Знака Зодиака часто стоят на первом месте. Эти сильные внутри и невероятно выносливые личности могут не подавать виду, что они уже давно преследуют какую-то большую цель. Но рано или поздно они ее добиваются. Козероги желают занять определенное место в обществе, и чаще всего они получают то, чего хотят.

1. Скорпион