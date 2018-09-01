Мы узнали у профессионала, как приготовить по-настоящему крутой кофе

Любителям насыщенного вкуса обычно рекомендуют покупать кофе более темной обжарки. Но есть нюанс: темная обжарка существенно добавляет горечи, тем самым делая дефекты кофе незаметными. Некоторые производители пользуются этим, чтобы продать испорченный кофе. Я бы посоветовал отдавать предпочтение более светлой обжарке, если вы не уверены в качестве товара.

Хороший кофе пьют максимально «чистым»

Те, кто любит алкогольные коктейли, понимают важность сочетания компонентов. Логично, что многие ожидают чего-то подобного и от составных кофейных напитков. Что-то типа «ванильный сироп только с „Эфиопией Играчифф“, а ореховый — с „Бразилией“». Так вот, ничего подобного.

Любая добавка к кофе сильно влияет на вкус напитка. Даже молоко способно перебить оригинальные свойства кофе, в том числе и дефекты, чем пользуются некоторые заведения. Нет никакой разницы, с каким сортом кофе сочетать амаретто, а с каким — банановый сироп: вкус кофе вы уже потеряли.

Конечно, никто не осудит вас, если вы любите кофе, скажем, с молоком. Просто для этих целей гораздо лучше подойдет обычный кофе из супермаркета, а не более сложный по вкусу кофе из специализированного магазина.

Если вы купили капучино, полчашки которого — одна сплошная пена, это не всегда означает обман

Дело может быть в специфике самого заведения. В истории кофе есть 3 волны: 1-я — эпоха массового растворимого кофе, 2-я — зернового кофе по типу Starbucks с большим выбором кофейных напитков. Современная 3-я волна — это более взыскательные требования к культуре кофе, оттенкам вкуса, предпочтение чистых сортов и минимума добавок. Поэтому, если вам приготовили подобный капучино, возможно, все дело в том, что это заведение все еще придерживается канонов 2-й волны.

А вот когда вы видите, что в меню предлагается 3 варианта объема эспрессо, тут явно что-то не так: объем может быть один, в крайнем случае два.

Относитесь лояльнее к заведениям, где при большом выборе кофе очень скромный выбор закусок

Скорее всего, вы имеете дело не с жадностью владельцев, а со специализированной кофейней 3-й волны. Сюда приходят буквально за тем, чтобы выпить чашку кофе.

Вы абсолютно вправе любить сочетать кофе с пиццей или яичницей, но я бы не советовал заказывать заваренный вручную Specialty coffee, лишь бы запить им сладкий кусок торта. Если в кофейне акцент с напитков смещается на еду, то это заведение становится совсем не про кофе.

Хочу быть таким же крутым, как бариста

Многие думают, что бариста маниакально одержимы кофе. Это правда: есть те, кто буквально впадает в зависимость, на мой взгляд, скорее психологическую. Но это не общее правило: лично я вполне могу прожить без кофе какое-то время, как и многие другие бариста.

Еще нас часто держат за снобов, считая, что мы не уважаем тех, кто пьет кофе «неправильно» или любит растворимый. На самом деле снобизм — это в характере, а не в профессии. Бариста редко имеют что-то против ваших личных предпочтений, так что не стоит бояться лишний раз обратиться к ним с вопросами.

Некоторые люди считают, что у профессиональных бариста волшебные рецепторы и они с лету могут определить сорт и урожай. Однако у меня, например, ушло около двух лет на то, чтобы начать чувствовать принципиальную разницу между некоторыми сортами.

Довольно просто различать сухую / мытую обработку (даже у вас получится со второго раза). Но более глубокая дегустация требует огромной практики. Даже если каждое ваше утро начинается с кофе, вы не овладеете этим навыком просто так.

В целом, чтобы научиться готовить и понимать качественный кофе, нужно:

Приобретать кофе в специализированных магазинах.

Обзавестись ручной кофемолкой.

Варить его сразу после того, как смололи.