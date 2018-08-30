У девушки начались схватки во время экзамена, но она все-таки решила сдать

К 30 годам жительница Великобритании Линдси Потт стала многодетной матерью, родив шестерых детей. Это удивительно, но помимо семейных хлопот она нашла время и на учебу. Линдси хочет стать учителем истории, и для этого ей необходимо было получить диплом в Манчестерском колледже, пишет Life.ru.

Все бы ничего, но на момент его получения она была беременна седьмым ребенком. На сдачу экзамена по английскому она шла с уверенностью и ничего не могло ей помешать. Экзамен проходил прекрасно, пока неожиданно у Линдси не начались схватки.

«Я была готова уже рожать прямо там, если честно, - говорит она. - Я ходила по классу туда-сюда, чтобы как-то облегчить свое состояние. Но я была решительно настроена сдать экзамен именно в тот день. И мне удалось это сделать».