45-летний альфонс встречался с женщинами ради еды

Отмечается, что Гонсалес обманул как минимум 10 женщин. Как правило, мужчина знакомился с ними в Интернете, а затем звал на свидание в ресторан. Там Гонсалес, изображая из себя щедрого кавалера, заказывал несколько дорогих блюд. Поужинав, житель Лос-Анджелеса выходил в туалет или якобы позвонить и скрывался. В итоге его спутница оставалась с неоплаченными счетами, сообщает Life.ru.

Одна из подруг подозреваемого рассказала, что при первой встрече он заказал на дом еду на сумму около 100 долларов. На удивление женщины Гонсалес ответил, что занимается тяжелой атлетикой и ему нужны калории. Как правило, во всех случаях мужчина недолго задерживался на свидании: он покидал новую знакомую сразу же, как только утолял голод.