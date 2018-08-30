Поздний завтрак и ранний ужин помогут сохранять стройность

В деле борьбы с лишним весом большое значение имеет не только количество поглощаемых калорий, но и время приема пищи. Если сочетать поздний завтрак с ранним ужином, то это поможет уменьшить уровень жира в организме и даже есть меньше, как показало исследование ученых из Университета Суррея. Они попросили участников эксперимента завтракать не раньше 10:00 утра, а за стол для получения ужина садиться приблизительно в 18:00 вечера. Оказалось, что эти люди потеряли в два раза больше жира в теле, по сравнению с теми, кто питался по привычному для них графику, пишет Medikforum.ru.

Каким же образом это стало возможно? Во-первых, люди ели меньше жира и сахара и употребляли меньше алкоголя благодаря тому, что временное окно приема пищи сократилось до 8,5 часов в день. Во-вторых, им запретили употреблять разного рода закуски после ужина, из-за чего организм находился в состоянии голода чуть большее количество времени. За 10 недель участники эксперимента, которые предпочитали поздний завтрак и ранний ужин, потеряли, в среднем, 2% жира в теле.