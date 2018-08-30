Женщины за рулем оказались в пять раз лучше мужчин

На протяжении десятилетий женщины пытаются доказать, что они управляют автомобилем ничуть не хуже мужчин. Существуют страны, в которых женщинам вообще запрещают садиться за руль. Однако новое исследование может положить конец этим дебатам, причем его авторы сделали вывод, который не понравится представителям сильного пола. Оказывается, женщины за рулем не только адекватно управляют автомобилем, но они еще и делают это лучше мужчин. Исследование показало, что мужчины в четыре раза чаще оказываются в судах из-за нарушений правил дорожного движения и в два раза чаще требуют компенсаций по страховкам из-за аварий. Естественно, что речь идет о сравнении сопоставимого количества водителей обоего пола, пишет Medikforum.ru.

Британские ученые выяснили, что мужчинам, в среднем, выплачивают на 92 фунта в год больше женщин по страховкам. При этом средняя компенсация женщин составляет 701 фунт, а мужчин - 793 фунта. Еще в 2012 году Евросоюз официально запретил гендерную дискриминацию среди автостраховщиков. В прошлом году в судах Англии оказались 585 000 водителей. При этом около 80% из них были именно мужчинами, а на долю женщин пришлось чуть более 20%. В 23% случаев мужчин отправляли в суд за превышение скорости, а женщин обвиняли в этом лишь в 7% случаев.