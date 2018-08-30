Сегодня любая женщина, да и мужчина может с легкостью избавиться от многих признаков старения. Более того разных способов лечения и омоложения кожи очень много. Два самых популярных это лазерная биоревитализация и химический пилинг. Обе процедуры омолаживают кожу, отшелушивают с верхнего слоя омертвевшие клетки. Они хороши в борьбе с морщинами, бугристыми неровностями кожи, шрамами и пигментацией. В процессе лечения улучшается структура кожи, ее тон и общее состояние.
Вместе с тем необходимо отметить, что химический пилинг пользуется популярностью уже давно, а вот лазерная шлифовка — процедура сравнительно новая и применяется в косметологии совсем недавно. Но лазерная шлифовка, или как ее еще называют биоревитализация, так же показала удивительно хорошие результаты. Именно поэтому многие женщины часто спрашивают: «Что лучше лазерная шлифовка или химический пилинг?» МедикФорум выяснил, какая из процедур более эффективна, пишет Medikforum.ru.
Биоревитализация или пилинг?
Прежде чем делать выбор между биоревитализацией и пилингом необходимо разобраться в основных понятиях и терминах.
Химический пилинг
Процедура химического пилинга подразумевает нанесение и обработку кожи лица химическими растворами. В качестве используемого материала может служить гликолевая или молочная кислота, фенол, альфа-гидроксикислоты или трихлоруксусная кислота. Под воздействием кислот и происходит космический пилинг. По истечении определенного времени (легкий пилинг выполняется 10 минут) вещество просто смывается. После глубокого пилинга, врач косметолог может назначить успокаивающие или обезболивающие средства.
Лазерная биоревитализация
По сути, слово лазер в данной процедуре является акронимом словосочетания «усиление света стимулированным излучением». В этом случае техническое устройство испускает сфокусированный пучок электромагнитного излучения на определенные участки кожи рук, лица или шеи. При этом кожа обезболивается с помощью местного анестетика. Концентрированный пучок света направляют на целевые участки кожи и удаляют омертвевшие слои. За один раз удаляется один слой. Вся процедура может длиться от 30 минут до двух часов. После процедуры на кожу лица наносится успокаивающая маска.
Область применения
- Химический пилинг отшелушивает кожу, устраняет рубцы и повреждения, вызванные загаром или солнечным ожогом, расправляет морщины, осветляет неравномерную пигментацию, лечит акне.
- Лазерная шлифовка эффективна в лечении кожных проблем, таких как пятна, шрамы, морщины и веснушки.
Побочные эффекты
- Химический пилинг может вызывать побочные эффекты, в виде небольшого шелушения, покраснения, жжения и отека кожи. Обратите внимание, что не все побочные эффекты являются серьезными и возникают не в каждом случае. Многие женщины могут ощущать мягкое воздействие, но иногда побочные эффекты бывают интенсивными. Обо всех возможных побочных эффектах вас должны предупредить перед началом лечения.
- После лазерной шлифовки может возникнуть зуд и покраснение кожи. Иногда могут наблюдаться вспышки акне или бактериальной инфекции, герпеса и гиперпигментации. Рубцы, волдыри или анке могут начать кровоточить. Также в течение 5 дней после лечения кожа может шелушиться.
Ограничения и противопоказания
- После химического пилинга противопоказан тяжелый физический труд и общественная деятельность, как минимум 7 дней. Если процедура подразумевает пилинг глубоких слоев кожи, то покраснения могут держаться дольше.
- Биоревитализация не рекомендуется людям с угревой болезнью, большими морщинами или значительной дряблостью кожи.
- В обеих процедурах, пациентам назначаются антибиотики и строгий послеоперационный режим.
Плюсы и минусы химического пилинга и шлифовки
- Химический пилинг в некоторых случаях, на фоне постоянного или временного изменения цвета кожи может вызывать гиперпигментацию. Он может не подойти людям с очень светлой кожей. Беременным женщинам и женщинам, принимающим противозачаточные таблетки.
- Лазерная шлифовка имеет значительно меньший риск гиперпигментации.
Цена шлифовки и пилинга
Сравнивая затраты на лазерную шлифовку и химический пилинг, необходимо заметить, что цены зависят от желаемого результата, объема повреждений кожи и опыта врача косметолога. Легкий пилинг естественно будет стоить несколько дешевле, нежели глубокий. Не маловажную роль в цене играет статусность салона красоты и географического расположения клиента. Цена в каждом случае зависят от используемого препарата. К тому же не стоит забывать, что в стоимость не входят дополнительные затраты на обезболивание и прочие сопутствующие процедуры.
Вывод о выборе шлифовки и пилинга
И биоревитализация и пилинг являются амбулаторными процедурами. Врач косметолог сам порекомендует вам соответствующее лечение после тщательного обследования вашей кожи. Время на восстановление будет зависеть от интенсивности проблем с кожей, ее толщины и желаемого конечного результата.
Обе эти процедуры дают хороший результат и отлично подходят для лечения той или иной кожной проблемы. Мы рекомендуем чтобы вы позволили сделать выбор врачу. Только врач может точно решить, что подходит для состояния вашей кожи лучше всего. Так как некоторые кожные проблемы лучше лечить с помощью лазера, а некоторые проблемы достаточно почистить. После понимания каждого варианта лечения, вы можете решить, что больше всего подходит вашей коже. И какой способ максимально удобен для вашего уровня комфорта.
В целом, оба варианта отлично подходят для омоложения кожи и лечения кожных проблем. Разница в процедурах. Вы можете высказать свои пожелания косметологу, но все же лучше согласиться с тем выбором, который вам будет предложен профессиональным специалистом. Лазерная шлифовка или химический пилинг. Однако, вы также можете узнать у специалиста подробности и сделать выбор уже самостоятельно, оценив возможные опасности, плюсы и минусы этих процедур. Главное, чтобы результат оказался таким, на какой вы рассчитывали.