Вместе с тем необходимо отметить, что химический пилинг пользуется популярностью уже давно, а вот лазерная шлифовка — процедура сравнительно новая и применяется в косметологии совсем недавно. Но лазерная шлифовка, или как ее еще называют биоревитализация, так же показала удивительно хорошие результаты. Именно поэтому многие женщины часто спрашивают: «Что лучше лазерная шлифовка или химический пилинг?» МедикФорум выяснил, какая из процедур более эффективна, пишет Medikforum.ru.

Биоревитализация или пилинг?

Прежде чем делать выбор между биоревитализацией и пилингом необходимо разобраться в основных понятиях и терминах.

Химический пилинг

Процедура химического пилинга подразумевает нанесение и обработку кожи лица химическими растворами. В качестве используемого материала может служить гликолевая или молочная кислота, фенол, альфа-гидроксикислоты или трихлоруксусная кислота. Под воздействием кислот и происходит космический пилинг. По истечении определенного времени (легкий пилинг выполняется 10 минут) вещество просто смывается. После глубокого пилинга, врач косметолог может назначить успокаивающие или обезболивающие средства.

Лазерная биоревитализация

По сути, слово лазер в данной процедуре является акронимом словосочетания «усиление света стимулированным излучением». В этом случае техническое устройство испускает сфокусированный пучок электромагнитного излучения на определенные участки кожи рук, лица или шеи. При этом кожа обезболивается с помощью местного анестетика. Концентрированный пучок света направляют на целевые участки кожи и удаляют омертвевшие слои. За один раз удаляется один слой. Вся процедура может длиться от 30 минут до двух часов. После процедуры на кожу лица наносится успокаивающая маска.

Область применения

- Химический пилинг отшелушивает кожу, устраняет рубцы и повреждения, вызванные загаром или солнечным ожогом, расправляет морщины, осветляет неравномерную пигментацию, лечит акне.

- Лазерная шлифовка эффективна в лечении кожных проблем, таких как пятна, шрамы, морщины и веснушки.

Побочные эффекты

- Химический пилинг может вызывать побочные эффекты, в виде небольшого шелушения, покраснения, жжения и отека кожи. Обратите внимание, что не все побочные эффекты являются серьезными и возникают не в каждом случае. Многие женщины могут ощущать мягкое воздействие, но иногда побочные эффекты бывают интенсивными. Обо всех возможных побочных эффектах вас должны предупредить перед началом лечения.

- После лазерной шлифовки может возникнуть зуд и покраснение кожи. Иногда могут наблюдаться вспышки акне или бактериальной инфекции, герпеса и гиперпигментации. Рубцы, волдыри или анке могут начать кровоточить. Также в течение 5 дней после лечения кожа может шелушиться.

Ограничения и противопоказания

- После химического пилинга противопоказан тяжелый физический труд и общественная деятельность, как минимум 7 дней. Если процедура подразумевает пилинг глубоких слоев кожи, то покраснения могут держаться дольше.

- Биоревитализация не рекомендуется людям с угревой болезнью, большими морщинами или значительной дряблостью кожи.

- В обеих процедурах, пациентам назначаются антибиотики и строгий послеоперационный режим.