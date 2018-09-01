Молочная маска для лица, которая набирает популярность в Сети. В чем же ее польза?

Существует даже теория, что именно молочная маска считалась секретом красоты самой Клеопатры. Внушает доверие, не так ли? Уточним, что египетская царица делала ее из молока мула, но сегодня подойдет и коровье, пишет Fabiosa.ru.

Начнем с того, что природа наделила его полезными компонентами. Среди них: углеводы, белки, органические кислоты, микроэлементы, полезные жиры, витамины: А, В1, В2, В3, В9, Е, С, которые просто необходимы для кожи лица, особенно в зимний период. Этот внушительный список определенно дает очки в пользу молочной маски.

В чем же ее польза?

Замедляет процесс старения, так как содержит антиоксидант - витамин Е, который отвечает за борьбу со старением.

Борется с сухостью и с шелушением.

Смягчает, подтягивает и освежает кожу.

Борется с угрями при помощи молочных ферментов, витаминов А и В2.

Снимает воспаление и разглаживает морщинки.

Питает и увлажняет кожу, что делает ее упругой и эластичной.

Очищает и отбеливает кожу.

Отметим, что молочных масок существует очень много. Нужно внимательно изучить компоненты каждой, чтобы точно убедиться, что у вас нет на них аллергии. Если насчет чего-то не уверены, лучше обратиться к специалисту! Рассказываем о трех рецептах, чтобы у вас был выбор.

Рецепт №1

Классический рецепт, который пользуется наибольшей популярностью. Нужно смешать 1 ч. л. жирного молока или простокваши с 1 ч. л. меда. Все это хорошенько перемешать. Если у вас не сухая кожа, то можно также добавить 1 ч. л. овсяной муки, чтобы маска лучше держалась на лице. Если же кожа сухая, то оставьте всего два компонента. Сначала нужно очистить лицо, вытереть его насухо, кистью нанести маску на лицо на 15-20 минут. Затем умойтесь теплой водой, протрите лицо тоником и нанесите сыворотку или крем.

Рецепт №2

Маска для воспаленной кожи. Смешайте 1 ст. л. молока с 1 ст. л. настоя ромашки. Ее можно заменить отваром цветов липы. Хорошенько перемешайте и нанесите на лицо по такому же сценарию, как и в случае с маской из рецепта №1. Лежать с ней нужно 20 минут. Затем смыть теплой водой.

Рецепт №3

Маска для питания и увлажнения увядающей кожи лица. Вам нужны половинка банана и 4 ст. л. молока. Вилкой сделайте пюре из банана и добавьте к нему молоко, все это размешав, чтобы получилась кашеобразная смесь. Маску нужно наносить на 30 минут. Опять же, предварительно подготовьте кожу лица, как указано в рецепте №1. После процедуры смойте все теплой водой.

Любую маску перед нанесением на кожу лица нужно "протестировать" на коже за ухом и/или на внутренней поверхности кожи предплечья. Это поможет избежать аллергической реакции, ведь вы заранее будете знать, как ваша кожа взаимодействует с ингредиентами.