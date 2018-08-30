Рубим правду-матку: семь странных женских секретов, о которых стыдно рассказывать

1. Когда наступают холода, женщины реже бреют ноги

Летом эпиляция - обязательная процедура. Но с наступлением холодов женщины делают ее всё реже и реже. Когда у дамы нет партнера или он далеко, она бреет ноги, когда надевает юбку или платье, и только там, где есть видимый участок тела.

2. У женщин есть штаны, которые лежат на случай похудения

Настоящая женщина никогда не выбросит штаны, даже если не влазит в них. Их обязательно нужно сложить на полку к вещам, которые предназначены для того самого дня, когда она постройнеет. Раз в несколько месяцев штаны нужно примерять, чтобы узнать, насколько вы похудели / поправились, пишет Fabiosa.ru.

3. У женщин есть колготки под штаны

Бывает покупаешь колготки, а они раз - и сразу же порвались. Жалко выбросить. Поэтому многие женщины дарят им вторую жизнь. Теперь зимой их можно надеть под штаны и никто не узнает!

4. Женщины покупают спортивный инвентарь и им не пользуются

Каждый понедельник, после праздников и знаменательных дат (нужное подчеркнуть) женщины начинают новую жизнь. Если со спортзалом не сложилось, значит, нужно тренироваться дома. Для этого покупается коврик для йоги, степпер, обруч. Со временем дамы им уже не пользуются, но об этом секрете никому не нужно знать.

5. Незамужние женщины совмещают гороскопы и примеряют фамилию понравившегося мужчины

После первой встречи с мужчиной мечты женщина может заподозрить неладное. Поэтому надо обязательно проверить гороскоп совместимости. Неважно, поверит она или нет, но прочитать стоит на всякий случай. Если мужчина уж слишком хорош, нужно примерять его фамилию к своему имени. В некоторых случаях женщина представляет свадьбу. Только т-с-с, главное его не спугнуть.

6. Хрупкая женщина может самостоятельно съесть большую пиццу

Если женщина ест в компании или перед мужчиной листик салата, то это еще ничего не значит. В одиночестве она способна на больше. Если голодна, то съест сама целую пиццу. А коробку из-под нее выбросит ночью, чтобы соседи не видели.

7. Женщина покупает туфли, в которых неудобно ходить