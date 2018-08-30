Советы психолога: как улучшить супружеские отношения после десяти лет брака

Розовая свадьба: непростой рубеж

Спустя 10 лет брака партнеры, как правило, не чувствуют былого энтузиазма. Страсти в отношениях с каждым годом все меньше, а проблем все больше. Почти все время супругов занимает работа, а также обязанности по дому и воспитанию детей, пишет Fabiosa.ru.

Постепенно пропасть непонимания становится все глубже. Где уж тут сохранить любовь? Не расстаться бы со скандалом!

Вот и соглашаются многие на унылое существование в браке. Вроде бы и вместе, но по факту - в одиночестве. При этом любой шаг влево равняется расстрелу! Но есть и такие счастливчики, которые летят домой, к любимому супругу(е) и через десять лет брака!

Как им это удается?

Секреты счастливого многолетнего брака

Семейные психологи поделились советами по сохранению любви между супругами "со стажем". Чтобы сохранить здоровые отношения с партнером, попробуйте сделать следующее.

1. Правильно распределите роли в браке. В хорошей семье нет занятий исключительно для мужа или жены. Нагрузка супругов должна составлять 50/50. Любой перекос в сторону одного из партнеров приведет к тому, что он будет чувствовать себя все более истощенным и выгоревшим.

2. Постарайтесь решить давно назревшие проблемы. Большинство браков распадается из-за быта, поэтому стоит обезопасить себя с этой стороны. Пытаясь исправить сложившуюся ситуацию вместе, вы получите прекрасную возможность почувствовать себя единомышленниками. А это сильно сближает!

3. Проводите как можно больше времени вместе с супругом(ой), но без детей. Найдите общие интересы. Если с этим сложно, то просто гуляйте и много разговаривайте обо всем на свете, как во времена юности.

4. Хотя бы пару раз в день говорите мужу (жене) о том, что вы сейчас чувствуете. Вы счастливы или вам больно? А, может быть, вас что-то беспокоит? Ваш партнер не телепат, чтобы понимать это без слов!

5. Научитесь говорить "нет". Если вам не нравится делать то, что предлагает супруг(а), то обязательно скажите об этом. Делать это нужно мягко, но твердо.

6. Уважайте и удовлетворяйте потребности друг друга. Если вы до сих пор не знаете, что делает вашего партнера счастливым, то начните, наконец-то, внимательно прислушиваться к его словам. И обязательно уточняйте, правильно ли вы его поняли.

7. Научитесь просить прощения и прощать. Счастливые супруги не делают меньше ошибок, чем остальные - они просто умеют извиняться!