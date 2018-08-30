С точки зрения науки, идеальное женское тело должно выглядеть так!

И все же ее называют женщиной с самым совершенным телом в мире... по крайней мере, с научной точки зрения!

Ее рост - 168 см, основные параметры: объем груди - 99 см, объем талии - 69 см, объем бедер - 92 см. Она носит бюстгальтеры пятого размера и обувь сорокового.

Оказывается, фигура, которую большинство женщин воспринимают как «надо бы слегка похудеть2, на самом деле ближе всего к гармоничному идеалу, пишет Lifter.com.ua.

В исследовании были учтены все возможные критерии и измерения - вплоть до округлости бедер, длины ног, формы носа и состояния волос.

Научно доказано: именно так должно выглядеть идеальное женское тело!

А самое главное - ее красота полностью от природы! Никакого силикона, нарощенных волос, пластической хирургии и т.д.