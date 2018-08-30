Новоиспеченные родители считают, что оставаться дома с детьми гораздо труднее, чем работать в офисе

Молодые родители, которые принимали участие в опросе AVEENO Baby, поделились веселыми открытиями относительно своей новой роли. Как выяснилось, 31% из 1 500 опрошенных жителей Великобритании считают, что оставаться дома с ребенком намного сложнее, чем работать в офисе, пишет Fabiosa.ru.

По их словам, работа в офисе может показаться праздником, если дома есть новорожденный младенец. Для начала, здесь имеется четкий график и все хорошо организовано. Более того, вы даже можете уединиться в туалете! Согласно опросу, 38% новоиспеченных родителей сообщили, что могут только мечтать о том, чтобы спокойно посидеть в уборной.

Идем дальше! 43% опрошенных родителей сообщили, что "даже выход из дома становится военной операцией", 40% говорят, что они вообще не могут отдохнуть, а 17% испытывают постоянные боли в спине.

Некоторые новоиспеченные мамы и папы приобрели новые навыки, чтобы приспособиться к изменившейся домашней обстановке. По их мнению, есть одной рукой вполне реально (33%), спать по четыре часа в сутки - это вообще не проблема, и вы все еще можете полноценно функционировать (37%), а спокойное чаепитие вызывает проблемы только у 21% опрошенных родителей.

Зато в вашем сердце царит чувство всепоглощающего счастья и блаженства! Молодые родители признаются, что впервые почувствовали безусловную любовь (42%), а 32% утверждают, что кожа ребенка пахнет лучше всего на свете.

Эксперт AVEENO Baby Ребекка Беннетт рассказала, что это исследование предназначено для поощрения молодых мам и пап, чтобы показать им, что они не одиноки. Социальные медиа обычно представляют воспитание детей как кусок праздничного торта. Это заблуждение часто приводит к депрессии тех, кто сталкивается с реальными проблемами.