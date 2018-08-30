Дикая история: женщина отдала своего двухмесячного ребенка случайным прохожим

Двухмесячный малыш мог погибнуть, если бы не отдыхающие, вызвавшие полицию и скорую, пишет Lifter.com.ua.

«У него был полный рот сена, он был в песке, весь очень сильно загоревший. Видно, что за ним не ухаживали», — цитирует ТСН очевидицу Марию.

Голого двухмесячного мальчика женщина таскала по песку, пыталась забрасывать на пирс. Мария вспоминает, что с маленьким сыном женщина вела себя словно с куклой. Люди пытались сделать женщине замечание. Тогда она отдала ребенка случайным людям, развернулась и ушла. Она даже не обернулась на ребенка.

Вскоре малыша уже осматривали врачи. Его срочно госпитализировали: у него обнаружили температуру 39 градусов и застарелое воспаление дыхательных путей. Еще сутки, говорят врачи, и ребенка бы не спасли.

«Это маленький, совершенно крошечный ребенок, у него уже есть бронхит. Будет ли у него воспаление легких, еще посмотрим, но во всяком случае он лихорадит, кашляет и у него есть интоксикация», — говорит главный врач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Женщину объявили в розыск, но через несколько часов после инцидента она сама заявила в полицию о том, что потеряла сына. Оказалось, что ей 27 лет, с двухмесячным сыном она приехала в Одессу из Киевской области на отдых.