Одиннадцать причин, почему люди, разбитые браком, продолжают держаться за свои плохие отношения

Линда Эспозито - психотерапевт из Пасадены, Калифорния, помогает взрослым, подросткам и родителям учиться спокойствию. Ее мысли о том, почему люди не уходят из нездоровых отношений, напечатал Psychology Today.
Вы ведь тоже видели враждующую пару и задавались вопросом: «Почему они остаются вместе?
«Когда я была терапевтом новичком более десяти лет назад и сталкивалась с такими парами, то это был как раз тот случай, когда чем больше вы знаете, тем меньше вы понимаете, пишет Lifter.com.ua.
Меня это смущало, так как степень магистра в области социальной работы означала, что я должна была уметь помогать другим. Урок, извлеченный намного позже, состоит в том, что люди могут говорить, что хотят гармоничных отношений, но это не всегда так. Иногда дисфункциональный союз крепко удерживает гнев.
Под партнерством имеются в виду романтические отношения, которые имеют постоянную динамику. И которые включают в себя окружение из близких людей - родителей, детей, друзей и сотрудников.
У вас есть два пути, когда друг, член семьи или коллега жалуются на свои отношения. Вы можете убеждать его, что он привлекателен, умен и заслуживает лучшего - или вежливо сказать ему, что не беретесь судить.
Звучит слишком сурово?? Я знаю. Трудно видеть, как кто-то, кого вы любите, переживает эмоциональную боль. Но это также трудно вытерпеть умственное и физическое истощение после еще одного телефонного звонка в 2 часа ночи. Вы тоже заслуживаете хорошего ночного отдыха.
Итак, что такое баланс между взаимной поддержкой и удержанием границ? Понимание динамики.
Вот 11 моментов, которые я узнала о гневных партнерствах за последние 13 лет:
- Отношения не всегда такие, какими кажутся со стороны. Например, на самом деле зависимый (или подчиненный) партнер может фактически удерживать власть.
- Если человек кроткий и мягкий, это не значит, что он не кипит внутри. Их гнев просто выражается по-другому.
- Вербализованный или нет, гнев всегда направлен на что-то.
- Партнер, который делает больше всего, является мощным игроком. Всякий раз, когда происходит неравномерное распределение вложений в отношениях, неактивный партнер зависит от другого: тот, кто управляет домохозяйством, контролирует финансы, дисциплинирует детей, организует семейные мероприятия, решает про отпуск и т. д.
- Зависимые люди - злые.
- Партнеры разрабатывают шаблоны или «соглашения». Это становится нездоровым, когда цель этих шаблонов или невысказанных соглашений заключается в том, чтобы разрешить или скрыть дисфункциональные привычки, такие как неверность , перерасход или злоупотребление психоактивными веществами.
- Всякий раз, когда происходит конфликт, выполняется основное соглашение. Взрослые готовы участвовать в партнерских отношениях. Но в нездоровых отношениях тоже есть скрытые выгоды для обеих сторон. Общие причины, указывающие на то, чтобы оставаться вместе, включают в себя: детей, финансы, потраченное время, стыд и религию и тому подобное. Но основная проблема может заключаться в том, что партнер считает, что он заслуживает жестокого обращения. После того, как вы усвоите, что не заслуживаете эмоционального насилия, все изменится. В конечном итоге вы разовьете здоровое эго и научитесь говорить «нет». Со временем вы поймете, что ни социальный статус, ни материальные ценности или внешнее давление не оправдывает вашего несчастья.
- Дисфункциональные соглашения означают, что обе стороны являются скрытыми соучастниками. Если истина спрятана, реальность - это ложь, и для того, чтобы сохранить ложь в живых, оба партнера должны постоянно лгать.
- Ложь создает стыд и чувство вины, что ведет к гневу. Вы не отстаиваете свои ценности или не гневаетесь на себя, чтобы не менять свои нездоровые привычки. Поэтому вы создаете гнев на своего партнера, получая временное облегчение - вам не нужно направлять гнев на себя
- Эмоционально здоровые люди учатся терпеть, принимать и контролировать свой гнев. Когда гнев признается во всех его формах (скрытый и открытый), а инструменты управления гневом на месте, вы готовы уйти.
- Истинная причина для разрыва плохих отношений? Вы больше не боитесь оставаться наедине со своим гневом».