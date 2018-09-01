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Одиннадцать причин, почему люди, разбитые браком, продолжают держаться за свои плохие отношения

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Ссора. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Линда Эспозито - психотерапевт из Пасадены, Калифорния, помогает взрослым, подросткам и родителям учиться спокойствию. Ее мысли о том, почему люди не уходят из нездоровых отношений, напечатал Psychology Today.

Вы ведь тоже видели враждующую пару и задавались вопросом: «Почему они остаются вместе?

«Когда я была терапевтом новичком более десяти лет назад и сталкивалась с такими парами, то это был как раз тот случай, когда чем больше вы знаете, тем меньше вы понимаете, пишет Lifter.com.ua.

Меня это смущало, так как степень магистра в области социальной работы означала, что я должна была уметь помогать другим. Урок, извлеченный намного позже, состоит в том, что люди могут говорить, что хотят гармоничных отношений, но это не всегда так. Иногда дисфункциональный союз крепко удерживает гнев.

Под партнерством имеются в виду романтические отношения, которые имеют постоянную динамику. И которые включают в себя окружение из близких людей - родителей, детей, друзей и сотрудников.

У вас есть два пути, когда друг, член семьи или коллега жалуются на свои отношения. Вы можете убеждать его, что он привлекателен, умен и заслуживает лучшего - или вежливо сказать ему, что не беретесь судить.

Звучит слишком сурово?? Я знаю. Трудно видеть, как кто-то, кого вы любите, переживает эмоциональную боль. Но это также трудно вытерпеть умственное и физическое истощение после еще одного телефонного звонка в 2 часа ночи. Вы тоже заслуживаете хорошего ночного отдыха.

Итак, что такое баланс между взаимной поддержкой и удержанием границ? Понимание динамики.

Вот 11 моментов, которые я узнала о гневных партнерствах за последние 13 лет:

  1. Отношения не всегда такие, какими кажутся со стороны. Например, на самом деле зависимый (или подчиненный) партнер может фактически удерживать власть.
  2. Если человек кроткий и мягкий, это не значит, что он не кипит внутри. Их гнев просто выражается по-другому.
  3. Вербализованный или нет, гнев всегда направлен на что-то.
  4. Партнер, который делает больше всего, является мощным игроком. Всякий раз, когда происходит неравномерное распределение вложений в отношениях, неактивный партнер зависит от другого: тот, кто управляет домохозяйством, контролирует финансы, дисциплинирует детей, организует семейные мероприятия, решает про отпуск и т. д.
  5. Зависимые люди - злые.
  6. Партнеры разрабатывают шаблоны или «соглашения». Это становится нездоровым, когда цель этих шаблонов или невысказанных соглашений заключается в том, чтобы разрешить или скрыть дисфункциональные привычки, такие как неверность , перерасход или злоупотребление психоактивными веществами.
  7. Всякий раз, когда происходит конфликт, выполняется основное соглашение. Взрослые готовы участвовать в партнерских отношениях. Но в нездоровых отношениях тоже есть скрытые выгоды для обеих сторон. Общие причины, указывающие на то, чтобы оставаться вместе, включают в себя: детей, финансы, потраченное время, стыд и религию и тому подобное. Но основная проблема может заключаться в том, что партнер считает, что он заслуживает жестокого обращения. После того, как вы усвоите, что не заслуживаете эмоционального насилия, все изменится. В конечном итоге вы разовьете здоровое эго и научитесь говорить «нет». Со временем вы поймете, что ни социальный статус, ни материальные ценности или внешнее давление не оправдывает вашего несчастья.
  8. Дисфункциональные соглашения означают, что обе стороны являются скрытыми соучастниками. Если истина спрятана, реальность - это ложь, и для того, чтобы сохранить ложь в живых, оба партнера должны постоянно лгать.
  9.  Ложь создает стыд и чувство вины, что ведет к гневу. Вы не отстаиваете свои ценности или не гневаетесь на себя, чтобы не менять свои нездоровые привычки. Поэтому вы создаете гнев на своего партнера, получая временное облегчение - вам не нужно направлять гнев на себя
  10. Эмоционально здоровые люди учатся терпеть, принимать и контролировать свой гнев. Когда гнев признается во всех его формах (скрытый и открытый), а инструменты управления гневом на месте, вы готовы уйти.
  11. Истинная причина для разрыва плохих отношений? Вы больше не боитесь оставаться наедине со своим гневом».

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