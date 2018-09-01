Одиннадцать причин, почему люди, разбитые браком, продолжают держаться за свои плохие отношения

Вы ведь тоже видели враждующую пару и задавались вопросом: «Почему они остаются вместе?

«Когда я была терапевтом новичком более десяти лет назад и сталкивалась с такими парами, то это был как раз тот случай, когда чем больше вы знаете, тем меньше вы понимаете, пишет Lifter.com.ua.

Меня это смущало, так как степень магистра в области социальной работы означала, что я должна была уметь помогать другим. Урок, извлеченный намного позже, состоит в том, что люди могут говорить, что хотят гармоничных отношений, но это не всегда так. Иногда дисфункциональный союз крепко удерживает гнев.

Под партнерством имеются в виду романтические отношения, которые имеют постоянную динамику. И которые включают в себя окружение из близких людей - родителей, детей, друзей и сотрудников.

У вас есть два пути, когда друг, член семьи или коллега жалуются на свои отношения. Вы можете убеждать его, что он привлекателен, умен и заслуживает лучшего - или вежливо сказать ему, что не беретесь судить.

Звучит слишком сурово?? Я знаю. Трудно видеть, как кто-то, кого вы любите, переживает эмоциональную боль. Но это также трудно вытерпеть умственное и физическое истощение после еще одного телефонного звонка в 2 часа ночи. Вы тоже заслуживаете хорошего ночного отдыха.

Итак, что такое баланс между взаимной поддержкой и удержанием границ? Понимание динамики.

Вот 11 моментов, которые я узнала о гневных партнерствах за последние 13 лет: