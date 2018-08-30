Если бы ваша менструация была человеком, она бы вас очень раздражала, да просто бесила, поскольку заставляла бы есть всякую гадость вроде фастфуда, била по голове и животу молотком, пачкала одежду, запрещала заниматься сексом и еще бог знает что вытворяла...