ФОТО: kadri no video

Если бы ваша менструация была человеком, она бы вас очень раздражала, да просто бесила, поскольку заставляла бы есть всякую гадость вроде фастфуда, била по голове и животу молотком, пачкала одежду, запрещала заниматься сексом и еще бог знает что вытворяла...

Посмотрите видео об этой "наглой девице" и улыбнитесь - вам как-то надо с ней жить, пишет Rus.tvnet.lv.