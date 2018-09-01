Яблочный пирог для тех, кто всегда занят. Можно сделать за пару минут

Этот простой рецепт от Bucataria Noastra можно использовать, когда времени в обрез, а хочется чего-то вкусненького. Или когда гости уже на пороге, а угостить пока нечем.
Вот все что нам понадобится, и что и так всегда есть у каждой хозяйки под рукой:
4 яйца;
1 стакан сахара;
1 стакан йогурта;
9 столовых ложек растительного масла;
2 стакана муки;
1 пакетик разрыхлителя.
Для начинки:
1 кг яблок;
3 столовые ложки растительного масла;
3 столовые ложки манки;
1 стакан сахара (можно больше/меньше по вкусу);
1 чайная ложка корицы.
Процесс изготовления:
Взбейте яйца с сахаром, пока сахар не растворится.
Добавьте масло и йогурт, а затем - муку и разрыхлитель.
Разделите смесь на две равные част, пишет Lifter.com.ua.
Поместите часть в лоток для выпечки 25 х 35 см, и поместите в предварительно разогретую на 190 градусов духовку и запекайте в течение примерно 10 минут.
В это время тертые яблоки посыпаются сахаром, затем в них добавляется манка и корица.
Выньте лоток из духовки, равномерно распределите яблоки на почти готовом тесте и накройте их второй частью смеси.
Пеките до тех пор, пока пирог не приобретет коричневатый цвет.
Затем посыпьте пирог сахарной пудрой, дайте ему остыть и тогда подавайте на стол.