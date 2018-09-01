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  • Яблочный пирог для тех, кто всегда занят. Можно сделать за пару минут

Яблочный пирог для тех, кто всегда занят. Можно сделать за пару минут

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Apple pie, slice taken

ФОТО: Alice Day / PantherMedia / Alice Day

Этот простой рецепт от Bucataria Noastra можно использовать, когда времени в обрез, а хочется чего-то вкусненького. Или когда гости уже на пороге, а угостить пока нечем.

Вот все что нам понадобится, и что и так всегда есть у каждой хозяйки под рукой:

    4 яйца;

    1 стакан сахара;

    1 стакан йогурта;

    9 столовых ложек растительного масла;

    2 стакана муки;

    1 пакетик разрыхлителя.

Для начинки:

    1 кг яблок;

    3 столовые ложки растительного масла;

    3 столовые ложки манки;

    1 стакан сахара (можно больше/меньше по вкусу);

    1 чайная ложка корицы.

Процесс изготовления:

Взбейте яйца с сахаром, пока сахар не растворится.

Добавьте масло и йогурт, а затем - муку и разрыхлитель.

Разделите смесь на две равные част, пишет Lifter.com.ua.

Поместите часть в лоток для выпечки 25 х 35 см, и поместите в предварительно разогретую на 190 градусов духовку и запекайте в течение примерно 10 минут.

В это время тертые яблоки посыпаются сахаром, затем в них добавляется манка и корица.

Выньте лоток из духовки, равномерно распределите яблоки на почти готовом тесте и накройте их второй частью смеси.

Пеките до тех пор, пока пирог не приобретет коричневатый цвет.

Затем посыпьте пирог сахарной пудрой, дайте ему остыть и тогда подавайте на стол.

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