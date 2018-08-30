Чем чреват отказ от вакцинации: мать одиннадцатимесячного ребенка делится своей трагедией, чтобы предупредить других родителей

Делать ребенку вакцинацию или нет? Сегодня родителям предоставляется выбор, поэтому они могут взвесить все плюсы и минусы прививок. В то же время некоторые семьи, отказавшиеся от вакцин, успели столкнуться с опасными последствиями своего решения.
Так, 11-месячный ребенок перенес инсульт, который вызвали осложнения от ветряной оспы. Этим вирусным заболеванием малыш заразился от своего непривитого старшего брата. Случай был подробно изучен медицинскими работниками и изложен в педиатрическом журнале, пишет Fabiosa.ru.
После дневного сна мать мальчика заметила, что у него отнялись правая рука и нога, поэтому она незамедлительно отвезла его в отделение неотложной помощи. Врачам женщина рассказала, что за 2-3 месяца до этого оба ее сына переболели ветрянкой, однако старший не был привит от данного вируса.
Согласно статистике, в период с 1999 по 2012 год осложнениям от ветряной оспы в виде нарушений центральной нервной системы подверглись 84 ребенка. Из них 10 перенесли инсульт.
Врачи неоднократно предупреждали о серьезных последствиях отказа от вакцинации, ведь это представляет опасность не только для вашего ребенка, но и для здоровья других детей. Поскольку малышам до 1 года не делают прививки, в этот период особенно важно заботиться об их безопасности и благополучии.
Многие из нас склонны недооценивать осложнения от такой "банальной" детской болезни, как ветрянка. Однако она может привести к следующим последствиям:
бактериальная инфекция, в том числе стрептококк;
энцефалит;
обезвоживание;
сепсис;
пневмония;
синдром токсического шока.
Одним из способов предотвращения перечисленных осложнений является вакцинация. Согласно информации Центра по борьбе с болезнями и их профилактике, две прививки от ветряной оспы могут гарантировать 90%-ю защиту против вируса. Несмотря на то, что некоторые вакцинированные дети по-прежнему рискуют подхватить болезнь, это значительно снижает вероятность возникновения осложнений.