Чт, 30.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Чем чреват отказ от вакцинации: мать одиннадцатимесячного ребенка делится своей трагедией, чтобы предупредить других родителей

Чем чреват отказ от вакцинации: мать одиннадцатимесячного ребенка делится своей трагедией, чтобы предупредить других родителей

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Scanpix

Делать ребенку вакцинацию или нет? Сегодня родителям предоставляется выбор, поэтому они могут взвесить все плюсы и минусы прививок. В то же время некоторые семьи, отказавшиеся от вакцин, успели столкнуться с опасными последствиями своего решения.

Так, 11-месячный ребенок перенес инсульт, который вызвали осложнения от ветряной оспы. Этим вирусным заболеванием малыш заразился от своего непривитого старшего брата. Случай был подробно изучен медицинскими работниками и изложен в педиатрическом журнале, пишет Fabiosa.ru.

После дневного сна мать мальчика заметила, что у него отнялись правая рука и нога, поэтому она незамедлительно отвезла его в отделение неотложной помощи. Врачам женщина рассказала, что за 2-3 месяца до этого оба ее сына переболели ветрянкой, однако старший не был привит от данного вируса.

Согласно статистике, в период с 1999 по 2012 год осложнениям от ветряной оспы в виде нарушений центральной нервной системы подверглись 84 ребенка. Из них 10 перенесли инсульт.

Врачи неоднократно предупреждали о серьезных последствиях отказа от вакцинации, ведь это представляет опасность не только для вашего ребенка, но и для здоровья других детей. Поскольку малышам до 1 года не делают прививки, в этот период особенно важно заботиться об их безопасности и благополучии.

Многие из нас склонны недооценивать осложнения от такой "банальной" детской болезни, как ветрянка. Однако она может привести к следующим последствиям:

    бактериальная инфекция, в том числе стрептококк;

    энцефалит;

    обезвоживание;

    сепсис;

    пневмония;

    синдром токсического шока.

Одним из способов предотвращения перечисленных осложнений является вакцинация. Согласно информации Центра по борьбе с болезнями и их профилактике, две прививки от ветряной оспы могут гарантировать 90%-ю защиту против вируса. Несмотря на то, что некоторые вакцинированные дети по-прежнему рискуют подхватить болезнь, это значительно снижает вероятность возникновения осложнений.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ