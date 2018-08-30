Чем чреват отказ от вакцинации: мать одиннадцатимесячного ребенка делится своей трагедией, чтобы предупредить других родителей

Так, 11-месячный ребенок перенес инсульт, который вызвали осложнения от ветряной оспы. Этим вирусным заболеванием малыш заразился от своего непривитого старшего брата. Случай был подробно изучен медицинскими работниками и изложен в педиатрическом журнале, пишет Fabiosa.ru.

После дневного сна мать мальчика заметила, что у него отнялись правая рука и нога, поэтому она незамедлительно отвезла его в отделение неотложной помощи. Врачам женщина рассказала, что за 2-3 месяца до этого оба ее сына переболели ветрянкой, однако старший не был привит от данного вируса.

Согласно статистике, в период с 1999 по 2012 год осложнениям от ветряной оспы в виде нарушений центральной нервной системы подверглись 84 ребенка. Из них 10 перенесли инсульт.

Врачи неоднократно предупреждали о серьезных последствиях отказа от вакцинации, ведь это представляет опасность не только для вашего ребенка, но и для здоровья других детей. Поскольку малышам до 1 года не делают прививки, в этот период особенно важно заботиться об их безопасности и благополучии.

Многие из нас склонны недооценивать осложнения от такой "банальной" детской болезни, как ветрянка. Однако она может привести к следующим последствиям:

бактериальная инфекция, в том числе стрептококк;

энцефалит;

обезвоживание;

сепсис;

пневмония;

синдром токсического шока.