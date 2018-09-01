Четыре плохих привычки в переписке, из-за которых он потеряет к тебе интерес

Возможно все так, как ты и думала: может это ты сделала то, что заставило его потерять к тебе интерес и просто сбежать. Например, что-то из ниже написанного:

1. Ты начинаешь скучные разговоры.

Может ты всегда начинаешь разговоры одинаково? Ты спрашиваешь одно и тоже, задаешь предсказуемые вопросы каждый раз? Ты ясно даешь понять, что тебе нечего интересного рассказать, ты просто пытаешься поддержать разговор? Нужно это прекратить. Чем ты собираешься заинтересовать парня? Не стесняйся задавать более личные вопросы, интересуйся им, в конце концов, читай интересные книги и смотри интересные фильмы, чтобы делиться этим с ним, пишет Soulpost.ru.

2. Твои ответы заканчивают разговор.

Может ты отвечаешь скучно или просто пишешь «ок», «ясно», или просто ставишь смайл. Так ты убиваешь разговор. А еще даешь парню понять, что тебе не интересно с ним переписываться.

3. Ты пишешь ему чаще, чем он тебе.

Дождись его ответа. Дождись, пока он напишет что-то интересное. Дай ему возможность самому инициировать разговор. Не забрасывай его сообщениями. Он не должен чувствовать, что ты бегаешь за ним. Он должен чувствовать, что ты хочешь его, но не бегаешь.

4. Ты знаешь, что он занят, но все равно пишешь ему и ожидаешь быстрого ответа.