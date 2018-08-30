Визит к гинекологу. Главные признаки того, что вам нужно второе мнение

«Планируя визит к гинекологу, многие переживают о том, как бы избежать «навязанной доктором игры», то есть не попасть в ситуацию, когда не будет ясности в действиях врача. Я решил описать некоторые хитрости, которые позволят вам пройти этот «квест» легко и просто, а главное, сэкономить деньги и нервы, пишет Goodhouse.ru.

Подготовьте подробный рассказ о волнующей вас проблеме и вопросы, которые надо решить. Часто пациенты приходят на прием в ожидании, что доктор все сделает за них, главное — факт визита.

Именно такой пассивный подход и ведет к тому, что вы полностью попадаете в зависимость от доктора, и тогда он сможет навязать вам свою игру, а это не всегда правильно в современных условиях у нас в стране. Тут два нюанса: с одной стороны, гинекология довольно коммерциализирована и вы можете сильно потратиться на лишние анализы и лечение, с другой — попасть к не очень грамотному доктору и не сразу понять это.

Итак, если вам не нравятся выделения или вы хотите провериться на инфекции, сделайте заранее в независимой лаборатории следующие анализы: простой мазок на флору + флороценоз или фемофлор 17 + ПЦР (метод ПЦР в реальном времени) на хламидии, трихомонады, гонорею. Конечно, можно сделать эти анализы и у доктора на приеме, но попросите ограничится только этим.

Что я бы совсем не рекомендовал: бакпосевы, «анализ на 12 инфекций», ПЦР на все виды ВПЧ. Напомню, что белые выделения без запаха любой консистенции в отсутствии зуда — чаще всего норма. Кроме этого, фаза цикла также имеет значение, мало выделений — после месячных, как яичный белок к середине цикла и молочные — во второй фазе. При приеме контрацептивов выделения, как правило, одинаковые.

Интересно, что американские гинекологи предлагают воздерживаться от осмотра женщины на кресле, если у нее нет жалоб и нет необходимости провериться на инфекции или взять мазок.

Я не совсем согласен с таким подходом, так как нередко выделения, которые я расценивал как патологические и это подтверждали анализы, пациентками воспринимались как «нормальные».

Когда нужно еще одно мнение

Вам предлагают пройти медикаментозное лечение от ВПЧ (вируса папилломы человека).

У вас берут анализы на инфекции, отмечая более пяти пунктов в мазке и четырех пунктов в анализе крови.

Вам указывают на наличие кондилом на половых органах, которые надо удалить, а вы их не замечали, или они очень маленькие и вам не мешают.

Вам предлагают сделать биопсию шейки матки сразу же, не получив цитологического заключения о наличии признаков «дисплазии» или не обнаружив при кольпоскопии картины соответствующей «дисплазии».