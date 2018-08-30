Визит к гинекологу. Главные признаки того, что вам нужно второе мнение

Иногда торопиться с лечением не стоит. Мы попросили гинеколога Дмитрия Лубнина рассказать о том, в каких случаях необходимо записаться на консультацию к другому врачу.
«Планируя визит к гинекологу, многие переживают о том, как бы избежать «навязанной доктором игры», то есть не попасть в ситуацию, когда не будет ясности в действиях врача. Я решил описать некоторые хитрости, которые позволят вам пройти этот «квест» легко и просто, а главное, сэкономить деньги и нервы, пишет Goodhouse.ru.
Подготовьте подробный рассказ о волнующей вас проблеме и вопросы, которые надо решить. Часто пациенты приходят на прием в ожидании, что доктор все сделает за них, главное — факт визита.
Именно такой пассивный подход и ведет к тому, что вы полностью попадаете в зависимость от доктора, и тогда он сможет навязать вам свою игру, а это не всегда правильно в современных условиях у нас в стране. Тут два нюанса: с одной стороны, гинекология довольно коммерциализирована и вы можете сильно потратиться на лишние анализы и лечение, с другой — попасть к не очень грамотному доктору и не сразу понять это.
Итак, если вам не нравятся выделения или вы хотите провериться на инфекции, сделайте заранее в независимой лаборатории следующие анализы: простой мазок на флору + флороценоз или фемофлор 17 + ПЦР (метод ПЦР в реальном времени) на хламидии, трихомонады, гонорею. Конечно, можно сделать эти анализы и у доктора на приеме, но попросите ограничится только этим.
Что я бы совсем не рекомендовал: бакпосевы, «анализ на 12 инфекций», ПЦР на все виды ВПЧ. Напомню, что белые выделения без запаха любой консистенции в отсутствии зуда — чаще всего норма. Кроме этого, фаза цикла также имеет значение, мало выделений — после месячных, как яичный белок к середине цикла и молочные — во второй фазе. При приеме контрацептивов выделения, как правило, одинаковые.
Интересно, что американские гинекологи предлагают воздерживаться от осмотра женщины на кресле, если у нее нет жалоб и нет необходимости провериться на инфекции или взять мазок.
Я не совсем согласен с таким подходом, так как нередко выделения, которые я расценивал как патологические и это подтверждали анализы, пациентками воспринимались как «нормальные».
Когда нужно еще одно мнение
Вам предлагают пройти медикаментозное лечение от ВПЧ (вируса папилломы человека).
У вас берут анализы на инфекции, отмечая более пяти пунктов в мазке и четырех пунктов в анализе крови.
Вам указывают на наличие кондилом на половых органах, которые надо удалить, а вы их не замечали, или они очень маленькие и вам не мешают.
Вам предлагают сделать биопсию шейки матки сразу же, не получив цитологического заключения о наличии признаков «дисплазии» или не обнаружив при кольпоскопии картины соответствующей «дисплазии».
Рекомендуют сделать анализ на ВПЧ просто так, а не в качестве доп. исследования после заключения о наличии дисплазии в цитологическом мазке. Наличие кондилом также не является показанием к этому анализу.
Предлагают прижечь эрозию шейки матки, а у вас нет жалоб на кровянистые выделения после полового акта или избыточных жидких выделений. Запугивают «переходом эрозии в рак».
У вас берут анализы на TORCHинфекции, если вы не планируете беременность.
Вам назначают одновременный прием более трех препаратов.
Вас пугают «раком», «невозможностью забеременеть», требуют «срочно ложиться на операцию» за исключением подозрения на внематочную беременность, кровотечения или тяжелого общего состояния.
Настаивают только на конкретном лечении (операции), не давая времени на принятие решения и получение второго мнения.
Вам предлагают удалить или вскрыть кисты на шейке матки.
Назначают анализы на гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, тестостерон, ДГЭАС), если у вас регулярный цикл.
Предлагают удалить матку при наличии диагноза «миома матки», при этом или не рассказывают о методе эмболизация маточных артерий или негативно о нем отзываются. Утверждают, что «матка больше не нужна», «это мешок с узлами», «операция простая, никаких последствий не будет».
Предлагают удалить полип эндометрия сразу же после его выявления, не сделав повторного подтверждающего УЗИ после менструации.
Назначают лечение от уреаплазмы, если она у вас просто выявлена в анализе и нет никаких жалоб, даже если ее «количество превышает какие-то допустимые нормы».
Проводят лечение бесплодия более одного года и не предлагают обратиться в клинику репродукции (клиника, где занимаются ЭКО).
Утверждают, что у вас «снижен уровень прогестерона», и назначают дюфастон или утрожестан «на вторую фазу», чтобы это «вылечить».
Утверждают, что у вас есть «загиб матки» и это повлияет на возможность наступления беременности.
Предлагают удалять эндометриодные кисты яичника размером до 2 см, не сделав повторное УЗИ после менструации.
Убеждают, что в приеме контрацептивов нужны перерывы, чтобы «яичники не забыли, как работать».
Назначают большое обследование после впервые произошедшего прерывания беременности на раннем сроке, чтобы выяснить причину.
Вас запугивают угрозой прерывания беременности в первом триместре при наличии небольших кровянистых выделений и небольших тянущих болей внизу живота и, как следствие, кладут «на сохранение».
С целью «сохранения беременности в первом триместре» вас кладут в стационар и назначают: свечи или капельницы с папаверином, транексам, дюфастон и/утрожестан, магнезию. Сохранение беременности в первом триместре почти невозможно, но многие врачи все еще проводят госпитализацию и лечение.
На основании мазка на флору и/или других исследований вам поставили диагноз «дисбактериоз влагалища», «воспаление», «нарушение флоры» вместо: «бактериальный вагиноз», «кандидозный вульвовагинит», «аэробный вагинит» или «цервицит».
При УЗИ вам поставили «аденомиоз» и предлагают лечение, а у вас нет никаких жалоб: болезненных обильных менструаций, коричневых выделений до или после менструации.
Вам ставят диагноз «синдром поликистозных яичников» или пишут в заключении УЗИ «поликистозные яичники» — при этом у вас нет нарушения регулярности менструального цикла или вы принимаете гормональные контрацептивы.
Вам предлагают полное удаление кисты бартолиновой железы, не рассказав о существовании специального «Wоrd-катетера» для лечения этого заболевания, за исключением случаев острого бартолинита.
Большинство гинекологических заболеваний не требует лечения в условиях клиники (постановка капельниц, применение приборов), за исключением острых состояний, процедур, связанных с ЭКО или проведения плановых гинекологических операций.
Вас отправляют «беременеть хоть от первого встречного», указывая на возраст, не рассказывая о возможности заморозить и сохранить яйцеклетки и спокойно выбирать супруга и планировать беременность согласно жизненным планам».