BB-крем: как выбрать для своего типа кожи

ВВ крем (beauty balm/blemish balm) — это средство для выравнивания тона кожи, которое относиться к "алфавитным" бьюти-продуктам (АА, ЕЕ, СС, DD). Первый ВВ был создан в Германии немецким доктором Кристин Шраммек, а сама презентация крема состоялась в 1985 году в Корее, пишет Хочу.

После того, как вы определили свой тип кожи — ознакомьтесь с основными свойствами и функциями средства. Это поможет при выборе "идеальной баночки".

Преимущества bb-крема

BB-крем имеет легкую, невесомую текстуру, которая не стягивает кожу лица. В такие продукты добавляют разные полезные компоненты, которые корректируют недостатки. Основные функции:

Маскировка недостатков (текстура перекрывает покраснения и скрывает мелкие воспаления).

Увлажнение (зависит от состава бьюти-средства).

Выравнивание рельефа кожи (ровный тон лица).

Защита от ультрафиолетового излучения (spf-фильтр).

Лифтинг (специальные компоненты подтягивают кожу лица).

Для сухого и нормального типа кожи

Первое, на что мы обращаем внимание — это кремовая текстура (плотной консистенции). В составе должны быть витамины и увлажняющие компоненты, которые будут насыщать кожу влагой и полезными веществами. Самый эффективный ингредиент — гиалуроновая кислота.

Для жирной и комбинированной кожи

Идеальный bb-крем должен иметь легкую, невесомую текстуру (например, гелевую). Убрать жирный блеск помогут абсорбирующие компоненты в составе.

Для проблемной кожи

Выбрать косметические средства для проблемной кожи довольно сложно, ведь можно усугубить проблему. Поэтому, тщательно изучите этикетку. Оно должно быть некомедогенное (без масел и вредных веществ). Отлично, если в составе будут антибактериальные, противовоспалительные компоненты и натуральные экстракты.