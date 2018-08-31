Красное вино для красоты: маски и скрабы из вина для ухода за собой

In vino veritas, in aqua sanitas - истина в вине, в воде - здоровье – гласит известная латинская пословица, однако давно известно, что сухое красное вино может творить чудеса. Оно не только улучшает настроение, здоровье и продлевает жизнь, но также оказывает благоприятное воздействие на внешний вид. Современные методы исследования позволяют детально изучить многие вещества, содержащиеся в этом напитке. И с недавнего времени они стали применяться в современной косметологии.
МедикФорум выяснил, как можно использовать вино для поддержания красоты кожи и общего здоровья организма.
Греческий философ Плутарх считал, что красное вино является „самым благородным среди напитков, самые вкусным среди лекарств и самым приятным среди продуктов". И он был прав. Вино имеет множество полезных свойств для здоровья, но при условии его потребления в ограниченных количествах – не более 1-2 рюмки во время еды. Так обычно делают жители средиземноморских стран, которые воспринимают красное вино не как обычный алкоголь, но как неотъемлемую часть ежедневной диеты.
Медицинские преимущества вина были известны уже в древности. Например, вино, смешанное с водой, защищает от инфекций, а также может быть компонентом многих лекарственных снадобий. Сегодня, благодаря развитию энологии, которая позволяет лучше узнать химическую природу многочисленных компонентов вина, можно открыть гораздо больше его ценных компонентов.
Исследования, проведенные в 1933 году, указали на растущую продолжительность жизни населения, проживающего в винных регионах Франции, особенно в районе Медока. Есть веские причины полагать, что присутствующие в вине процианидины влияют на этот феномен. В 1986 году ученые доказали полезное действие этих веществ, они фиксируют свободные радикалы, ответственные за разрушение ДНК клеток и преждевременное старение.
Чудотворная сила красного вина
Красное вино улучшает работу сердца, повышает количество железа в крови, повышает уровень здорового холестерина (ЛПВП) и понижает уровень сахара. Но это еще не все! Также содержит витамин Р, который укрепляет кровеносные сосуды и предотвращает образование бляшек. Кроме того, повышает метаболизм и способствует снижению веса. Наиболее ценными являются содержащиеся в нем полифенолы и ресвератрол, которые проявляют антиоксидантное действие, уничтожают свободные радикалы, тонизируют работу кровеносных сосудов, имеют противовоспалительные и противораковые свойства.
Современные исследования приписывают полифенолам три основных действия: антисептическое, витаминизирующее и антиатеросклеротическое. Антисептическое действие распространяется на множество микроорганизмов, включая бактерии тифа, холеры, сальмонелл, бактерии кишечной палочки. Так же, разрушительное действие полифенолы оказывают на стафилококк, стрептококк и пневмококк. Противовирусное свойство вина было выявлено сравнительно недавно и ответственным за этот процесс является танин. Дубильные вещества настолько сильны, что некоторые виды красного вина, даже разбавленного в 50% воды, уничтожают вирусы полиомиелита. Также большинство вирусов, присутствующих в питьевой воде, очень чувствительны к воздействию вина. Полифенолы, кроме того, имеют сильное антиоксидантное действие, и именно это является наиболее интересным с точки зрения косметологии.
Вино в косметике
Уже в древнем Египте, женщины, которые следили за своей внешностью, натирали кожу осадком красного вина. Они заметили, что их кожа становится светлой, гладкой и исчезают прыщи. Ценные свойства красного вина использовались в более поздних столетиях. Также сегодня, производители косметики ценят чудесное действие красного вина, экстракт которого добавляют в пилинги, сыворотки, маски и кремы для тела, лица и волос.
Очищающие скрабы
Каждая женщина знает, для того, чтобы кожа была чистой и светлой, обязательно используются пилинги. Скрабы с добавлением вина, особенно ценятся из - за содержания фруктовых кислот AHA. В зависимости от концентрации, постепенно или мгновенно удаляют мертвые клетки эпидермиса и подготавливают кожу для последующих процедур. Обновленная кожа лучше впитывает питательные косметические средства и приобретает сияющий вид.
Кремы и сыворотки на основе красного вина
Необходимы в повседневном уходе кремы с вином, которые должны применяться как утром, так и на ночь. Да, действительно, бывают кремы на основе вина. Подбирать их следует тщательно для своего возраста и типа кожи, обращать внимание на состав и свойства. Такая косметика, созданная на основе красного вина, не только увлажняет и питает кожу, но и освобождает от свободных радикалов, разглаживает морщины и предотвращает возникновение новых. Например, укрепляющий крем с гиалуроновой кислотой, икрой и красным вином Mincer Hyaluron.
Чтобы доставить ценные вещества в концентрированном виде, в ежедневном уходе рекомендуется применять сыворотку Abacosun Spa – Wine Serum. Этот препарат считается витаминной бомбой - питает кожу и является быстрым способом улучшить внешний вид. Не стоит забывать о масках на основе красного вина, например, Holika Holika Wine Therapy Sleeping Mask, а для ухода за кожей под глазами можно приобрести патчи с экстрактом вина, гиалуроновой кислотой, витаминами E, C, B3 и протеинами сои, которые уменьшают темные круги. Эффект гарантирован!
Бальзамы и маски для тела на основе красного вина
На основе красного вина созданы бальзамы и маски для тела, способные уменьшить жировые отложения и целлюлит. Такие препараты выпускает компания Bielenda. Маски или скрабы для ног с вином удаляют ороговевший эпидермис и интенсивно восстанавливающая даже очень поврежденную кожу, например, Eveline Royal Spa.
Красное вино, используемое в косметологии, особенно рекомендуется для ухода за увядающей, серой, обезвоженной кожей и кожей с акне. Способствует ее регенерации, обеспечивая красивый, молодой вид. Также можно использовать и маски, созданные в домашних условиях, главное, чтобы вино было свежим и хорошим.