Красное вино для красоты: маски и скрабы из вина для ухода за собой

МедикФорум выяснил, как можно использовать вино для поддержания красоты кожи и общего здоровья организма.

Греческий философ Плутарх считал, что красное вино является „самым благородным среди напитков, самые вкусным среди лекарств и самым приятным среди продуктов". И он был прав. Вино имеет множество полезных свойств для здоровья, но при условии его потребления в ограниченных количествах – не более 1-2 рюмки во время еды. Так обычно делают жители средиземноморских стран, которые воспринимают красное вино не как обычный алкоголь, но как неотъемлемую часть ежедневной диеты.

Медицинские преимущества вина были известны уже в древности. Например, вино, смешанное с водой, защищает от инфекций, а также может быть компонентом многих лекарственных снадобий. Сегодня, благодаря развитию энологии, которая позволяет лучше узнать химическую природу многочисленных компонентов вина, можно открыть гораздо больше его ценных компонентов.

Исследования, проведенные в 1933 году, указали на растущую продолжительность жизни населения, проживающего в винных регионах Франции, особенно в районе Медока. Есть веские причины полагать, что присутствующие в вине процианидины влияют на этот феномен. В 1986 году ученые доказали полезное действие этих веществ, они фиксируют свободные радикалы, ответственные за разрушение ДНК клеток и преждевременное старение.

Чудотворная сила красного вина

Красное вино улучшает работу сердца, повышает количество железа в крови, повышает уровень здорового холестерина (ЛПВП) и понижает уровень сахара. Но это еще не все! Также содержит витамин Р, который укрепляет кровеносные сосуды и предотвращает образование бляшек. Кроме того, повышает метаболизм и способствует снижению веса. Наиболее ценными являются содержащиеся в нем полифенолы и ресвератрол, которые проявляют антиоксидантное действие, уничтожают свободные радикалы, тонизируют работу кровеносных сосудов, имеют противовоспалительные и противораковые свойства.

Современные исследования приписывают полифенолам три основных действия: антисептическое, витаминизирующее и антиатеросклеротическое. Антисептическое действие распространяется на множество микроорганизмов, включая бактерии тифа, холеры, сальмонелл, бактерии кишечной палочки. Так же, разрушительное действие полифенолы оказывают на стафилококк, стрептококк и пневмококк. Противовирусное свойство вина было выявлено сравнительно недавно и ответственным за этот процесс является танин. Дубильные вещества настолько сильны, что некоторые виды красного вина, даже разбавленного в 50% воды, уничтожают вирусы полиомиелита. Также большинство вирусов, присутствующих в питьевой воде, очень чувствительны к воздействию вина. Полифенолы, кроме того, имеют сильное антиоксидантное действие, и именно это является наиболее интересным с точки зрения косметологии.

Вино в косметике