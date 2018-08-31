Невеста заснула за рулем, и молодожены погибли во время свадебного путешествия

Эми Моффат и Стивен Грэхэм из штата Юта поженились пару недель назад. Свой медовый месяц они планировали провести в Канаде, куда отправились на своей машине. Дорога предстояла долгая, но молодоженам не привыкать разъезжать на длинные дистанции.
На середине пути пикап вела Эми. Она немного утомилась, но продолжала ехать дальше. В какой-то момент она заснула за рулем, и машина выскочила на встречную полосу, а потом слетела с обрыва, пишет Life.ru.
Там, внизу, проходила ещё одна дорога, куда и приземлился пикап. Очевидцы трагедии подбежали в машине, но уже сразу было понятно, что люди в ней мертвы. Друг погибших молодожёнов, который ехал позади них, просто не мог поверить в произошедшее.
«Это словно история из шекспировской трагедии. Я видел, как они всё делали вместе и как они были счастливы. Они хотели прожить долгую и счастливую жизнь...»
Самое жуткое в этой истории, что после свадьбы Эми написала в Facebook трогательный пост, в котором выразила свою любовь к Стивену и была уверена, что только смерть сможет их разлучить. Так оно и случилось.