Как не надо готовить к школе: три главных родительских ошибки

Итак, чего категорически нельзя делать, если ваш ребенок скоро станет первоклассником.

Разграничивать жизнь ребенка на "до школы" и "после"

Самая, увы, распространенная ошибка. "Все, скоро игрушки и баловство закончатся. Ты уже взрослый, в школу идешь! Там тебе уже не детский сад, там учиться надо, уроки делать!" Знакомо? Так нельзя. Возможности мозга ограничены, и в действительно важный момент ресурсов может не хватить. Ваша задача — не сделать из ребенка отличника, а приучить его к систематической работе. Даже в 1 классе, где частая практика — отсутствие домашних заданий. Нужно по чуть-чуть, но системно читать/писать/решать. Не для того, чтобы непременно быть отличником, а для того, чтобы подготовить к работе с большими объемами информации в скором будущем, чтобы освободить время и возможности мозга для изучения иностранных языков и сложных дисциплин, а также для хорошей ученической самооценки, пишет Life.ru.

Заведомо обременять ребенка ожиданиями

"Ты у нас умница, все знаешь, будешь отличницей!", "У нас в семье все всегда хорошо учились!". Говоря все эти фразы, родители не всегда даже вкладывают какой-то глубокий смысл, а ребенок может воспринять это как непомерный в его 7 лет груз ответственности.

Заранее проходить программу, выполняя задания из настоящих школьных учебников, надеясь, что потом ребенку будет легче