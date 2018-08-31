Как не надо готовить к школе: три главных родительских ошибки

Педагоги детского развивающего центра "Умландия" разобрали основные психологические ошибки, которые совершают родители перед началом учебного года, и предложили способы их избежать.
Итак, чего категорически нельзя делать, если ваш ребенок скоро станет первоклассником.
Разграничивать жизнь ребенка на "до школы" и "после"
Самая, увы, распространенная ошибка. "Все, скоро игрушки и баловство закончатся. Ты уже взрослый, в школу идешь! Там тебе уже не детский сад, там учиться надо, уроки делать!" Знакомо? Так нельзя. Возможности мозга ограничены, и в действительно важный момент ресурсов может не хватить. Ваша задача — не сделать из ребенка отличника, а приучить его к систематической работе. Даже в 1 классе, где частая практика — отсутствие домашних заданий. Нужно по чуть-чуть, но системно читать/писать/решать. Не для того, чтобы непременно быть отличником, а для того, чтобы подготовить к работе с большими объемами информации в скором будущем, чтобы освободить время и возможности мозга для изучения иностранных языков и сложных дисциплин, а также для хорошей ученической самооценки, пишет Life.ru.
Заведомо обременять ребенка ожиданиями
"Ты у нас умница, все знаешь, будешь отличницей!", "У нас в семье все всегда хорошо учились!". Говоря все эти фразы, родители не всегда даже вкладывают какой-то глубокий смысл, а ребенок может воспринять это как непомерный в его 7 лет груз ответственности.
Заранее проходить программу, выполняя задания из настоящих школьных учебников, надеясь, что потом ребенку будет легче
Здесь несколько опасностей: а) легче, возможно, и будет, но ребенок может слишком расслабиться на реальных уроках, думая, что он "все это уже проходил"; б) ребенку будет банально скучно; в) вместо опережающих знаний есть риск заполучить "кашу в голове". То же самое касается чрезмерного увлечения прописями. Нет ничего плохого (даже наоборот!), чтобы к школе ребенок умел писать элементы прописных букв (хвостики, крючочки, плавные линии), так как в школе на это отводится не так много часов, но отрабатывать технику и наклон следует все же уже в процессе учебы.