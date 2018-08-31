Невеста просила дарить по сто тысяч, чтобы окупить свадьбу, но никто не пришел

Для реализации своей мечты ей не хватало каких-то $45 тысяч. Копить дальше — не вариант, и тут ей в голову пришла идея устроить банкет за счёт гостей. Каждого приглашенного гостя она попросила подарить ей по $1,5 тысячи, чтобы свадьба окупилась, пишет Life.ru.

Однако гости объединились и просто послали невесту куда подальше. Так, девушка разругалась со всеми родственниками и друзьями, а затем и вовсе отменила свадьбу и рассталась с любимым.

«Мой жених предлагал мне сыграть скромную свадьбу в Лас-Вегасе, а я хотела хотя бы на день стать Ким Кардашян и сыграть шикарную свадьбу. Неужели друзьям было сложно мне помочь?!»