Невеста просила дарить по сто тысяч, чтобы окупить свадьбу, но никто не пришел

Жительница Канады по имени Сьюзен, как и все девушки, мечтала о роскошной свадьбе. Несколько лет она с бойфрендом откладывала деньги на важное торжество и собрала около 15 тысяч долларов. Но этой суммы Сьюзен оказалось недостаточно, чтобы устроить праздник на зависть аж самим сёстрам Кардашян.
Для реализации своей мечты ей не хватало каких-то $45 тысяч. Копить дальше — не вариант, и тут ей в голову пришла идея устроить банкет за счёт гостей. Каждого приглашенного гостя она попросила подарить ей по $1,5 тысячи, чтобы свадьба окупилась, пишет Life.ru.
Однако гости объединились и просто послали невесту куда подальше. Так, девушка разругалась со всеми родственниками и друзьями, а затем и вовсе отменила свадьбу и рассталась с любимым.
«Мой жених предлагал мне сыграть скромную свадьбу в Лас-Вегасе, а я хотела хотя бы на день стать Ким Кардашян и сыграть шикарную свадьбу. Неужели друзьям было сложно мне помочь?!»
О «предателях-друзьях и жадных родственниках» она написала на своей странице в Facebook, а потом удалила записаь. После этого девушка отправилась в путешествие по Южной Африке, чтобы избавиться от накопленной негативной энергии.