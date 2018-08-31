В Британии запретили продавать энергетики детям до 18

Это запрет основан на последних данных о том, что энергетические напитки провоцируют у молодежи ожирение, кариес, плохое поведение и проблемы со сном. Это решение приветствовали участники кампании, в том числе шеф-повар Джейми Оливер, но критики заявили, что правительство одержимо запретами, пишет Life.ru.

Исследования показали, что две трети молодых людей потребляют энергетические напитки. Четвертой части этой группы не более 6-9 лет.

Но 250 мл напитка содержит около 80 мг кофеина - столько же, сколько чашка крепкого кофе или три банки колы. В некоторых из них на 65 процентов больше сахара, чем в обычных безалкогольных напитках.

Многие продавцы добровольно перестали продавать такие продукты несовершеннолетним. Тем не менее, парламент решил действовать. Запрет будет применяться по отношению к напиткам с более чем 150 мг кофеина на литр.

На сайте Red Bull говорится, что он содержит 80 мг кофеина в 250 мл банке, что эквивалентно 320 мг на литр.

Тереза Мэй сказала: «Детское ожирение является одной из самых серьезных проблем в области здравоохранения, с которыми сталкивается эта страна, и именно поэтому мы предпринимаем значительные меры для сокращения количества потребляемого сахара, а также для того, чтобы помочь семьям сделать более здоровый выбор.

Тысячи молодых людей регулярно потребляют энергетические напитки, часто потому, что они продаются по более низким ценам, чем безалкогольные напитки.

Магазины, которые нарушат запрет, могут получить штраф в 2500 фунтов стерлингов».