Восемь печальных признаков, что он тебя разлюбил

Ты пытаешься вернуть его внимание, ты стараешься сделать его счастливым, но он лишь еще больше отталкивает тебя. И это ноющее чувство внутри еще больше преследует тебя. Неужели он тебя разлюбил?

Вот восемь признаков, что это действительно так, как бы ни было больно это признать:

1. Он все больше отсутствует дома.

Вдруг ему стало нужно больше пространства. Ты чувствуешь, что он тебя избегает. По словам психологов, мужчины, которые перестают любить своих жен, начинают приходить домой позже и проводить больше времени отдельно. Он будет находить оправдания, что у него стало больше работы, он может начать ходить в спортзал, пишет Soulpost.ru.

Если раньше вы проводили все выходные вместе, теперь он стал строить другие планы. Может он даже уже не может найти отговорки для своего отсутствия. Если тебе становится все сложнее провести с ним время вдвоем, значит явно что-то не так.

2. Он перестал интересоваться твоей жизнью.

Он больше не спрашивает, как прошел твой день. Он не интересуется тем, что ты делаешь в свободное время. Он начинает строить планы, которые не включают тебя. Он больше не делает тебе комплименты, ты не чувствуешь, что нравишься ему. В общем, твой мужчина больше не принимает участия в твоей жизни.

3. Он перестал уважать тебя.

Когда-то любящий муж начал грубо с тобой обращаться? Он делает негативные комментарии в твой адрес, критикует тебя постоянно? Может, ты даже замечаешь эмоциональное и психологическое насилие, его поведение становится пассивно-агрессивным? В результате ты ходишь вокруг него на цыпочках, чтобы не разбудить вулкан. Он начинает сравнивать тебя с другими женщинами? Вдруг все стало его раздражать, даже то в тебе, что раньше ему нравилось? Когда твой муж намеренно делает тебе больно, даже словами, ясно, что он разлюбил тебя.

4. Его больше не волнуют твои эмоциональные и физические потребности.

Страсть может пройти, но если он даже не пытается ее вернуть…Если ты замечаешь, что он не отвечает взаимностью на твои старания для вашей близости…Если он не хочет удовлетворять твои потребности, что-то не так.

5. Он по-другому стал вести себя в ссорах.

Если он разлюбил, ему все равно, чем закончатся ваши ссоры, даже если это приведет к расставанию. Он больше не стремится найти решение проблемы, он может вести себя равнодушно. А может наоборот инициировать ссоры на пустом месте и долго обижаться, чтобы использовать это как повод уйти.

6. Он обсуждает ваши отношения в негативном ключе.

Обычно мужчины настроены решать проблемы. Если есть проблема в отношениях с женщиной, которую они любят, они готовы сделать все, чтобы решить ее. Когда же мужчина перестает любить, он больше не хочет брать ответственность за ситуацию. Он может винить во всем тебя, может говорить, что у вас ничего не получится.

7. Он стал одержим своим телефоном или компьютером.

Когда вы порознь, вы даже не переписываетесь, зато когда вы вместе, он не может оторваться от своего телефона. Видимо, так он отвлекает себя от тебя. Может он флиртует с другой и не выпускает из рук телефон, боясь, что ты узнаешь о его неверности.

8. Он перестал говорить тебе о своих чувствах.

Если раньше он сам говорил тебе «Я тебя люблю», а теперь ты слышишь лишь «Я тоже», вероятно он теряет интерес. Просто перестань сама ему говорить эти три слова и увидишь, что будет. Если он тоже перестанет говорить это, проблема налицо.