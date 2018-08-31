Мать шестерых детей пристыдили за растяжки на животе. Ее муж дал злопыхателям достойным ответ

О чем спор?

Шарни и Юлиус Кизер - счастливые родители шестерых детей. Они также являются авторами популярного блога, пропагандирующего здоровый образ жизни. На странице в Instagram Кизеры размещают вдохновляющие и мотивирующие посты и моменты из своей семейной жизни.

Шарни имеет видимые растяжки на животе, но не стесняется их показывать. В то же время, существуют люди, которые находят растяжки «неприглядными».

В отдельном посте Юлиус написал ответ недоброжелателям и критиканам. Поступок, достойный настоящего мужчины!

Многодетный отец специально сделал фото, чтобы высветить только растяжки на животе своей жены, потому что он считает их прекрасными и сексуальными. Они - символ того, что женщина дала жизнь ребенку, а в случае их семьи - в мир пришли шесть детей! И только за этот подвиг женщина достойна уважения и похвалы. Поэтому не стоит брать за эталон гладкие животы моделей, которые заполонили соцсети. Когда они познают радость материнства, мнение может измениться.

Пост собрал десятки поддерживающих комментариев от людей, которые также считают, что нет ничего постыдного в том, чтобы любить свое тело таким, какое оно есть!

Похоже, его мысли нашли отклик у многих родителей. Позже любящий отец и муж разместил еще один пост, в котором вознес хвалу женщине за то, что она жертвует своим молодым прекрасным телом, чтобы выносить и родить ребенка. Через этот процесс она трансформируется из эгоистичного человека в самоотверженного, жертвуя ребенку часть своей жизни - сон, еда, тело: «Она сознательно и активно передает свою сущность, свою жизненную силу маленькому ребенку». И эта жертва становится еще более значимой и дорогой, когда общество игнорирует и отбрасывает ее в сторону.

Спасибо этому удивительному отцу, который понимает, через что его жена должна была пройти, чтобы привести с собой в этот мир шестерых детей, и который еще больше любит ее тело после беременностей!

A post shared by The Kiesers (@thekiesers) on Aug 24, 2018 at 5:43am PDT