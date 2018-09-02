Стоп, бритва: удаляем волосы на теле с помощью народных методов

Хорошей альтернативой кремам и дорогостоящей лазерной депиляции являются проверенные домашние способы. Они помогут как избавиться от волос, так и просто осветлить их. Испытать эти народные средства на себе может каждая женщина. И стоят они недорого, передает Fabiosa.ru.

Способ №1. Кофе + сода

Вам понадобятся: 2 столовые ложки натурального кофе, 1 чайная ложка соды и немного воды.

Перемешайте это все в кашицу и наносите на проблемную зону. Например, на руки. Втирайте в кожу, а лучше оставьте на некоторое время. Результат должен появиться где-то после недели применения.

Способ №2. Известь

Негашеная известь тоже может помочь избавиться от нежелательной растительности. Для этого наносите ее на проблемные зоны на полчаса, затем смывайте. Повторяя эту процедуру изо дня в день, вы значительно замедлите рост волос, и в конце концов они просто исчезнут.

Способ №3. Нашатырный спирт + йод + касторовое масло + медицинский спирт

Те, кто испробовал этот способ на себе, утверждают, что результат заметен уже на второй день. Итак, смешайте ингредиенты в таких количествах: 70 г спирта, 10 г нашатырного спирта, 3 г раствора йода, 10 г касторового масла. Эту смесь наносите дважды в день на проблемные участки.

Осветляем волосы

Способ № 1. Куркума + молоко

Вам понадобятся 1 столовая ложка куркумы и 2 столовые ложки молока. Все тщательно перемешать и нанести на проблемные зоны. Например, на ножки. Держать нужно 10 минут. Внимание: куркума может покрасить ваши икры в желтый цвет, поэтому смывайте ее с мылом или гелем для душа. Этот метод поможет значительно осветлить волосы, но, чтобы получить хороший результат, делайте процедуру каждый день на протяжении не менее 1 недели.

Способ № 2. Лимон + уксус

Этот метод отлично подойдет для осветления волос на руках. Возьмите 2 чайные ложки лимона и 1 ложку уксуса, перемешайте. Наносить полученную смесь нужно очень осторожно, для начала попробуйте на небольшом участке кожи. Если наблюдаются покраснения или аллергическая реакция, вам стоит отказаться от данного способа.

Способ № 3. Лимон + сахар

Смешайте 1,5 ложки лимонного сока с 1 чайной ложкой сахара. Полученную кашицу нанесите на нужную область и несколько минут массируйте. Эти подручные средства помогут осветлить волоски.

Способ №4. Сок винограда

Возьмите белый виноград и выдавите из него сок. Смажьте им проблемные зоны. Этот способ не только осветляет волосы, но и замедляет их дальнейший рост.

Способ №5. Мед и вода

4 столовых ложки меда необходимо смешать с 100 мл воды, доведенной до кипения. Далее следует вылить полученную жидкость в стеклянную посуду и остудить. Просто нанесите смесь на проблемные зоны и подержите 30 минут. Этот способ значительно осветлит и ослабит нежелательные волоски.