Семь важных правил купания новорожденных

Купание новорожденных является залогом их здоровья и гигиены. Молодые родители часто задают вопросы о том, как правильно купать новорожденных, нужно ли купать новорожденных, изучают разную литературу по теме "уход за новорожденными". Но когда дело подходит непосредственно к купанию, все боятся сделать что-то не так со своим ребенком.
Если вы не получили особых рекомендаций от врача, то купание новорожденных можно проводить на следующий день после возвращения домой. Длительность первого купания может составлять 5-8 минут, далее время водных процедур можно постепенно увеличивать. После того, как малышу исполнится месяц, купание можно делать до 30-40 минут (при условии, что сам процесс доставляет удовольствие всем участникам), пишет Lady.tochka.net.
Добавим, что оптимальная температура воздуха при купании новорожденных – 20-22 °С, а температура воды для начала купания рекомендуется от 34 до 37 °С. Ниже вы можете ознакомиться с еще некоторыми правилами ухода за новорожденными, которые помогут сделать привычные процедуры приятными и для малышей, и для их родителей.
Стоит отметить, что новорожденные малыши очень любят купаться, ведь таким образом они возвращаются в такую приятную, милую их сердцу среду. Организуй этот процесс правильно, чтобы удовольствие было полным.
Тебе понадобится специальная ванночка для купания новорожденных, детское мыло или средство для купания новорожденных, масло или бальзам для тела, перекись водорода и зеленка (для обработки пупка), защитный крем или мазь для попки. А также: мисочка для кипяченой воды и ватные диски (для умывания), ватные палочки (чтобы обработать пупок).
Новорожденных малышей лучше купать в чистой воде, без добавления трав. Ведь практически любая трава может вызвать аллергическую реакцию. Рискованные пробы лучше чуть-чуть отложить. Или начать с очень слабых отваров. Для этой цели подойдет ромашка, шалфей, череда. 2-3 столовые ложки сухой травы залей кипятком и дай настояться. Остуди и долей в воду для купания. Отвары этих трав обладают противовоспалительным и успокаивающим эффектом.
Специальные игрушки для купания помогут твоему малышу полюбить водные процедуры. Для шестимесячного крохи можешь купить резиновые фигурки животных. Ребенок будет пытаться дотянутся до них, поймать их в воде. Карапузу постарше можно предложить, например, водяную мельницу, которая крепится на стенку ванны. Забавы в воде вызовут у малыша массу положительных эмоций.
Купать новорожденных малышей нужно каждый день в одно и то же время, чтобы кроха привык к определенному режиму. Удобнее всего купать кроху вечером перед сном. Теплая вода расслабляет и успокаивает – после водных процедур малютка быстрее уснет. И не неси карапуза в ванную сразу после того, как он поел – купание после еды может вызвать срыгивание.
Температура воздуха в ванной комнате должна составлять минимум 23 ˚С. Это очень важно – ведь у новорожденных малышей система терморегуляции еще несовершенна. Если малыш замерзнет во время купания, эта процедура начнет ассоциироваться у него с неприятными ощущениями, и он будет бояться водных процедур.
Приготовь мягкое махровое полотенце, пеленку, чистую одежду. Ванночку помой теплой водой с мылом и окати кипятком. Набери воду (ее температура должна составлять 36-37˚С). На дно ванночки постели специальный коврик, предотвращающий скольжение, или специальную поролоновую подстилку для новорожденных.
Длительность первого купания может составлять 5-8 минут, далее время водных процедур можно постепенно увеличивать. © depositphotos.com
После того как ты раздела малыша, заверни его в байковую пеленку. Умой карапуза ватными дисками, смоченными в кипяченой воде. Каждый глазик промывай отдельным тампоном. Ушки мой только снаружи. И ни в коем случае не используй для этого ватные палочки – ими можно травмировать ухо! Носик очищай ватными жгутиками, смоченными в теплой кипяченой воде или физиологическом растворе соли. Не забудь тщательно протереть все складочки на тельце новорожденного малыша.
Одной рукой придерживай новорожденного малыша под спинку (так чтобы голова малютки лежала у тебя на предплечье). Второй рукой сначала намыль и сполосни головку, потом помой животик, ножки и попу. Пупок, пока он не зажил, старайся не мочить. Если вода все же попала на пупочную ранку, промокни ее сухим ватным диском, а после купания обработай перекисью водорода и зеленкой. Во время купания обязательно разговаривай с карапузом, напевай веселые детские песенки. Это поможет малышу успокоиться и почувствовать себя в безопасности.
Промокни кожу новорожденного малыша полотенцем. Если пупочная рана еще не зажила, обработай ее согласно рекомендациям педиатра. Кожу малютки, которому еще не исполнилось три месяца, смажь детским маслом. Для старшего крохи можно использовать детский бальзам для тела. На попку нанеси крем или мазь, предохраняющую от опрелостей. Одень малыша. На полчаса можешь надеть детке тоненькую хлопчатобумажную шапочку. На этом гигиенические процедуры можно считать завершенными! Теперь малыша ждет вкусное мамино молочко и спокойный сладкий сон.