Семь важных правил купания новорожденных

Если вы не получили особых рекомендаций от врача, то купание новорожденных можно проводить на следующий день после возвращения домой. Длительность первого купания может составлять 5-8 минут, далее время водных процедур можно постепенно увеличивать. После того, как малышу исполнится месяц, купание можно делать до 30-40 минут (при условии, что сам процесс доставляет удовольствие всем участникам), пишет Lady.tochka.net.

Добавим, что оптимальная температура воздуха при купании новорожденных – 20-22 °С, а температура воды для начала купания рекомендуется от 34 до 37 °С. Ниже вы можете ознакомиться с еще некоторыми правилами ухода за новорожденными, которые помогут сделать привычные процедуры приятными и для малышей, и для их родителей.

Стоит отметить, что новорожденные малыши очень любят купаться, ведь таким образом они возвращаются в такую приятную, милую их сердцу среду. Организуй этот процесс правильно, чтобы удовольствие было полным.

Тебе понадобится специальная ванночка для купания новорожденных, детское мыло или средство для купания новорожденных, масло или бальзам для тела, перекись водорода и зеленка (для обработки пупка), защитный крем или мазь для попки. А также: мисочка для кипяченой воды и ватные диски (для умывания), ватные палочки (чтобы обработать пупок).

Новорожденных малышей лучше купать в чистой воде, без добавления трав. Ведь практически любая трава может вызвать аллергическую реакцию. Рискованные пробы лучше чуть-чуть отложить. Или начать с очень слабых отваров. Для этой цели подойдет ромашка, шалфей, череда. 2-3 столовые ложки сухой травы залей кипятком и дай настояться. Остуди и долей в воду для купания. Отвары этих трав обладают противовоспалительным и успокаивающим эффектом.

Специальные игрушки для купания помогут твоему малышу полюбить водные процедуры. Для шестимесячного крохи можешь купить резиновые фигурки животных. Ребенок будет пытаться дотянутся до них, поймать их в воде. Карапузу постарше можно предложить, например, водяную мельницу, которая крепится на стенку ванны. Забавы в воде вызовут у малыша массу положительных эмоций.

Купать новорожденных малышей нужно каждый день в одно и то же время, чтобы кроха привык к определенному режиму. Удобнее всего купать кроху вечером перед сном. Теплая вода расслабляет и успокаивает – после водных процедур малютка быстрее уснет. И не неси карапуза в ванную сразу после того, как он поел – купание после еды может вызвать срыгивание.

Температура воздуха в ванной комнате должна составлять минимум 23 ˚С. Это очень важно – ведь у новорожденных малышей система терморегуляции еще несовершенна. Если малыш замерзнет во время купания, эта процедура начнет ассоциироваться у него с неприятными ощущениями, и он будет бояться водных процедур.