Когда к парикмахеру? Лунный календарь стрижек на сентябрь

Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре: 1, 2, 3, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 24, 29 числа.

Дни, когда следует воздержаться от стрижки волос: 4, 6, 9, 11, 20, 21, 23, 25, 26 числа.

А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в сентябре 2018 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом, пишет Lady.tochka.net.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 года – ежедневный прогноз

1 сентября – стрижка в этот день оставит тебя довольной своим внешним видом.

2 сентября – хороший период для укорачивания волос, что придаст тебе сил.

3 сентября – обрезая волосы, ты привлечешь красоту и шарм.

4 сентября – не стригись сегодня, чтобы не заболеть.

5 сентября – сегодня лучше займись масками для волос.

6 сентября – стрижка приведет к потерям.

7 сентября – хороший день для смены имиджа, ты привлечешь мужское внимание.

8 сентября – стрижка сегодня принесет приятные перемены в жизни.

9 сентября – перенеси смену прически на другой день.

10 сентября – сегодняшняя стрижка тебе не понравится.

11 сентября – неподходящий период для стрижки.

12 сентября – нейтральный день для похода в парикмахерскую.

13 сентября – хороший день для стрижки, твои волосы будут излучать здоровье.

14 сентября – сегодня желательно срезать кончики волос.

15 сентября – день хорош для перемен, а потому смело отдайся в руки парикмахера.

16 сентября – убирая лишнюю длину волос, ты избавишься от негатива.

17 сентября – удачный день для укорачивания волос.

18 сентября – сегодняшняя стрижка привлекает в жизнь богатство.

19 сентября – новая прическа укрепит ослабленные волосы.

20 сентября – не лучший день для смены имиджа.

21 сентября – стрижка вредна для здоровья.

22 сентября – сегодняшняя смена прически спровоцирует ссору.

23 сентября – не слишком подходящий день для стрижки.

24 сентября – хороший день для укорачивания волос.

25 сентября – отложи стрижку на другой день, чтобы избежать убытков.

26 сентября – не стриги волосы сегодня, это неблагоприятный период.

27 сентября – не стоит укорачивать волосы, лучше провести с ними оздоровительные процедуры.

28 сентября – нейтральный день для манипуляций с волосами.

29 сентября – хороший период для новой прически.