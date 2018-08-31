Когда к парикмахеру? Лунный календарь стрижек на сентябрь

Благодаря лунному календарю ты сможешь узнать, когда в сентябре 2018 года лучше всего проводить различные манипуляции с волосами.
Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре: 1, 2, 3, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 24, 29 числа.
Дни, когда следует воздержаться от стрижки волос: 4, 6, 9, 11, 20, 21, 23, 25, 26 числа.
А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в сентябре 2018 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом, пишет Lady.tochka.net.
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2018 года – ежедневный прогноз
1 сентября – стрижка в этот день оставит тебя довольной своим внешним видом.
2 сентября – хороший период для укорачивания волос, что придаст тебе сил.
3 сентября – обрезая волосы, ты привлечешь красоту и шарм.
4 сентября – не стригись сегодня, чтобы не заболеть.
5 сентября – сегодня лучше займись масками для волос.
6 сентября – стрижка приведет к потерям.
7 сентября – хороший день для смены имиджа, ты привлечешь мужское внимание.
8 сентября – стрижка сегодня принесет приятные перемены в жизни.
9 сентября – перенеси смену прически на другой день.
10 сентября – сегодняшняя стрижка тебе не понравится.
11 сентября – неподходящий период для стрижки.
12 сентября – нейтральный день для похода в парикмахерскую.
13 сентября – хороший день для стрижки, твои волосы будут излучать здоровье.
14 сентября – сегодня желательно срезать кончики волос.
15 сентября – день хорош для перемен, а потому смело отдайся в руки парикмахера.
16 сентября – убирая лишнюю длину волос, ты избавишься от негатива.
17 сентября – удачный день для укорачивания волос.
18 сентября – сегодняшняя стрижка привлекает в жизнь богатство.
19 сентября – новая прическа укрепит ослабленные волосы.
20 сентября – не лучший день для смены имиджа.
21 сентября – стрижка вредна для здоровья.
22 сентября – сегодняшняя смена прически спровоцирует ссору.
23 сентября – не слишком подходящий день для стрижки.
24 сентября – хороший день для укорачивания волос.
25 сентября – отложи стрижку на другой день, чтобы избежать убытков.
26 сентября – не стриги волосы сегодня, это неблагоприятный период.
27 сентября – не стоит укорачивать волосы, лучше провести с ними оздоровительные процедуры.
28 сентября – нейтральный день для манипуляций с волосами.
29 сентября – хороший период для новой прически.
30 сентября – неплохой день для смены имиджа.