Откровения Дженнифер Лоуренс по уходу за красотой: если захочу кусок пиццы, съем его...

Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс всегда предельно откровенна в своих беседах с журналистами. Она много шутит и не боится быть смешной или нелепой в своих высказываниях. И вот теперь все обсуждают секреты красоты Дженнифер Лоуренс.
Не секрет, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс продолжает сотрудничать с Dior. Недавно она презентовала рекламную кампанию для аромата Joy и в интервью Vogue во время съемок рассказала о том, как ухаживает за собой, пишет Хочу.
Джен не раз говорила, что очень любит есть и не готова себя ущемлять ради красоты. Но при этом она согласна больше работать в тренажерном зале.
«Мне не нравится, когда люди говорят: "Я делаю только это или ем то-то". Потому что я просто ем. Не очень строга к своей диете. Если хочу кусок пиццы, то съем его… Мне легче приложить дополнительные усилия в тренажерном зале, чем ограничить себя в еде».
Звезда кино говорит, что публичность заставляет ее держать себя в форме.
«Меня фотографируют, когда я не прошу об этом, поэтому возникает дополнительное давление, вынуждающее тебя выглядеть лучше».
Она любит пилатес и кардиоупражнения. Они и помогают Дженнифер выглядеть изумительно на красной дорожке. В обычной жизни Лоуренс довольно неприхотлива и почти не пользуется косметикой.
«Я не делаю макияж. Всегда пользуюсь солнцезащитным кремом, блеском для губ Dior и ношу солнцезащитные очки».