Откровения Дженнифер Лоуренс по уходу за красотой: если захочу кусок пиццы, съем его...

Не секрет, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс продолжает сотрудничать с Dior. Недавно она презентовала рекламную кампанию для аромата Joy и в интервью Vogue во время съемок рассказала о том, как ухаживает за собой, пишет Хочу.

Дженнифер Лоуренс. ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Джен не раз говорила, что очень любит есть и не готова себя ущемлять ради красоты. Но при этом она согласна больше работать в тренажерном зале.

«Мне не нравится, когда люди говорят: "Я делаю только это или ем то-то". Потому что я просто ем. Не очень строга к своей диете. Если хочу кусок пиццы, то съем его… Мне легче приложить дополнительные усилия в тренажерном зале, чем ограничить себя в еде».

Звезда кино говорит, что публичность заставляет ее держать себя в форме.

«Меня фотографируют, когда я не прошу об этом, поэтому возникает дополнительное давление, вынуждающее тебя выглядеть лучше».

Дженнифер Лоуренс ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Она любит пилатес и кардиоупражнения. Они и помогают Дженнифер выглядеть изумительно на красной дорожке. В обычной жизни Лоуренс довольно неприхотлива и почти не пользуется косметикой.