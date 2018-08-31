Восемь вещей, которые могут испортить даже идеальную фигуру

AdMe.ru расскажет, от каких вещей стоит отказаться, чтобы всегда быть на высоте.

1. Укороченные брюки

Укороченные брюки сегодня довольно популярны. Их носят как стройные, так и полные девушки. Но это не лучшее решение. Если вы небольшого роста, то укороченные брюки визуально уменьшают вас еще сильнее, округляя бедра. Это делает фигуру более грузной.

Что делать?

Если вам предстоит много двигаться, то стоит отдать предпочтение брюкам обычной длины. Если же надо выглядеть максимально стильно, то остановитесь на удлиненных брюках. Они визуально вытянут любую фигуру.

2. Платья и юбки с асимметричным подолом

Самый распространенный вариант такой одежды — с укороченной передней частью. Кажется, в этой юбке нет ничего опасного, ведь ее крой привлекает внимание к ногам. Но на самом деле это не так. Юбки и платья с асимметричным подолом укорачивают ноги и режут фигуру, прибавляя объем там, где он чаще всего не требуется: в области бедер.

Что делать?

Девушкам среднего роста стоит отказаться от такого фасона. Намного выигрышнее будут смотреться платья и юбки с разрезом сбоку, которые тоже подчеркнут ноги. Здесь главное — не переборщить, ведь со слишком длинным разрезом неудобно сидеть и ходить.

3. Платья бэби-долл

Такой фасон идеально сидит на девочках лет в 12, взрослым женщинам подобные платья идут редко. Они укорачивают ноги и в целом полнят. В этом случае фигура становится непропорциональной, даже если на самом деле она близка к типу «песочные часы». К тому же платья фасона бэби-долл показывают, что женщина пытается выглядеть моложе своих лет.

Что делать?

Выбирайте узкие и более короткие платья: они визуально удлинят ноги. Либо более длинные пышные платья, если вы высокого роста. Они подчеркнут бедра, не утяжеляя их, и выделят талию.

4. Блузки или платья с баской

Подобная одежда делает акцент на талии, но добавляет ненужные килограммы в области живота как худым девушкам, так и полным.

Что делать?

Если хотите подчеркнуть талию, отдайте предпочтение красивому поясу. Если же хочется спрятать проблемный живот, можно попробовать надеть юбку с завышенной талией: она визуально сделает стройнее и замаскирует проблему.

5. Пальто-накидка (cape-coat)

Такой фасон полнит и визуально уменьшает рост. Особенно если вы выбираете полупальто. Во многом то, как оно будет сидеть, зависит от материала. Пальто может красиво облегать фигуру, а может топорщиться колокольчиком.

Что делать?

Выбирать модель с осторожностью. Если хочется именно пальто-накидку, то отдайте предпочтение более мягким тканям, чтобы оно не топорщилось. И выбирайте модель средней длины.

6. Платье-свитер

Несмотря на то что такая одежда призвана скрывать недостатки фигуры, на стройных девушках чаще всего она смотрится как мешок, скрывая все достоинства вместе с недостатками. Полных же девушек такие платья делают еще больше.

Что делать?

Чтобы платье-свитер не полнило, можно использовать пояс, который сделает акцент на талии и визуально увеличит грудь за счет небольшой сборки ткани.

7. Водолазка

Водолазка — это базовый элемент гардероба, но и она таит в себе кучу проблем, если выбрать ее неправильно. Так, водолазка может укоротить шею и подчеркнуть даже мелкие изъяны вашей фигуры.

Что делать?

Откажитесь от этого элемента одежды с рукавом 3/4. Чтобы подчеркнуть талию, водолазку можно заправить в юбку или брюки. Если вам необходимо скрыть лишние килограммы, выбирайте модели холодных оттенков, а для придания объема подойдут теплые пастельные тона.

8. Платья А-силуэта

Подобный фасон визуально полнит всех девушек. А если при этом подобрать платье из слишком жесткой ткани, оно будет топорщиться, что сделает фигуру еще более несуразной.

Что делать?

Подчеркните все изгибы вашей фигуры с помощью облегающего платья. Даже полные девушки часто имеют фигуру типа «песочные часы», такой фасон лишь выделит достоинства, убирая недостатки (к примеру, неидеальный живот) на второй план. А очень худеньким стоит обратить внимание на платья, которые подчеркивают талию: с более пышной юбкой снизу. Это позволит увеличить объем там, где его не хватает.