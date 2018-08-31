Почему Кейт Миддлтон чаще всего появляется на публике с распущенными волосами

В Сети снова обсуждают большой шрам Кейт Миддлтон, который она прячет за распущенными волосами. На самом деле журналисты разглядели дефект еще в 2011 году и принялись гадать, откуда он взялся.

Одни предположили, что виной тому регулярные наращивания волос, другие выдвинули версию, что герцогиня перенесла операцию на голове, о которой представители королевской семьи умалчивают. Чтобы раз и навсегда развеять слухи,

Кенсингтонскому дворцу пришлось опубликовать официальное заявление, в котором было сказано: «Шрам связан с операцией, перенесенной в детстве».

Однако британские таблоиды на этом не успокоились и решили выяснить, в результате какой процедуры могла образоваться подобная отметина.

Журналисты обратились с этим вопросом к хирургам, которые ответили, что

шрам, скорее всего, возник после удаления родинки, но он точно никак не связан с каким-либо серьезным заболеванием,