Почему Кейт Миддлтон чаще всего появляется на публике с распущенными волосами

Весь мир в восторге от роскошных и ухоженных волос 36-летней Кейт Миддлтон. Однако многим не дает покоя вопрос, почему герцогиня Кембриджская так редко собирает их в пучок, пишет Woman.ru.
В Сети снова обсуждают большой шрам Кейт Миддлтон, который она прячет за распущенными волосами. На самом деле журналисты разглядели дефект еще в 2011 году и принялись гадать, откуда он взялся.
Одни предположили, что виной тому регулярные наращивания волос, другие выдвинули версию, что герцогиня перенесла операцию на голове, о которой представители королевской семьи умалчивают. Чтобы раз и навсегда развеять слухи,
Кенсингтонскому дворцу пришлось опубликовать официальное заявление, в котором было сказано: «Шрам связан с операцией, перенесенной в детстве».
Однако британские таблоиды на этом не успокоились и решили выяснить, в результате какой процедуры могла образоваться подобная отметина.
Журналисты обратились с этим вопросом к хирургам, которые ответили, что
шрам, скорее всего, возник после удаления родинки, но он точно никак не связан с каким-либо серьезным заболеванием,
сообщает британский портал The Sun, передает Rus.tvnet.lv.