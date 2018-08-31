Прически на 1 сентября для любого возраста: косы, локоны, пучки... Выбирайте!

1 сентября на носу, и в чем отправиться после каникул в школу или университет, вы наверняка уже решили. Но одежда - не все. Чтобы произвести приятное впечатление, важно хорошенько подумать и о прическе. Предлагаем актуальные варианты, которые, кстати, стоит взять на заметку не только ученицам.
Прически для самых маленьких
Эра "больших белых бантов" прошла, поэтому пора обратить внимание на красивые косы с ленточками, платочками, заколками и другими аксессуарами. Это действительно в тренде. Интересные прически можно найти в Instagram-аккаунте @lizas_braids, Rus.tvnet.lv.
🎓🔔 Пятипрядные косы 🔔🎓 . Существует ли более подходящая прическа для 1 сентября, чем 2 классические аккуратные строгие косы с вытянутыми ажурными прядями? 🤔 Хотя, пожалуй, 2 больших белых банта сюда не помешает! ☺️ . . Правда я очень давно была последний раз на этих мероприятиях 🙈. Но через год нам предстоит снова окунуться с головой в школьную жизнь! 😌 Тогда и узнаем 😅 . А Вы уже придумали прическу на 1 сентября? Классический вариант? С бантами? Или что-нибудь необычное?
Одна из стильных причесок 2018 года - объемная коса "рыбий хвост". Этот тип укладки подойдет абсолютно всем. Создать ее можно буквально за десять минут.
Сделайте легкий начес с помощью специальной щетки, затем разделите волосы на три части и начинайте заплетать обычную косичку.
Разница в том, что через пару "переплетов" нужно сменить технику и проворачивать завитки под низ.
Локоны
Самый беспроигрышный вариант в любой ситуации - красивые локоны. Для этого нужна плойка и... терпение. В этом сезоне в тренде Beach waves (пляжные волны).
Естественный эффект создать проще, чем кажется. После мытья волос используйте стайлинговые средства. Затем сделайте несколько "жгутов" и высушите без помощи фена.
Варианты таких укладок можно посмотреть в Instagram-профиле стилиста @oksana.smirnova.stylist.
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Собранные сзади волосы
Собранные волосы - это нежно и сдержано. Выбирая такую укладку, вы ставите акцент на шее - она визуально вытягивается. Это может быть гладкий пучок или же объемное плетение. Комбинируйте и пробуйте разные вариации!
Плетение
Плетение - это универсальная прическа, которая подходит для разных событий, включая 1 сентября. Ее можно сочетать с локонами, подобранными волосами, "рыбьим хвостом" и другими укладками. Это смотрится очень красиво и не теряет своей актуальности!
Гладкий хвост
Один из самых интересных вариантов традиционного хвоста из волос - гладкий хвост. Секрет заключается в том, чтобы замаскировать резинку своей прядкой. Также вы можете комбинировать эту прическу с эффектом мокрых волос. Создать его можно с помощью воска, геля или специальных стайлинговых средств.