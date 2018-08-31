Прически на 1 сентября для любого возраста: косы, локоны, пучки... Выбирайте!

1 сентября на носу, и в чем отправиться после каникул в школу или университет, вы наверняка уже решили. Но одежда - не все. Чтобы произвести приятное впечатление, важно хорошенько подумать и о прическе. Предлагаем актуальные варианты, которые, кстати, стоит взять на заметку не только ученицам.