Почему менопауза может наступить очень рано? Семь привычек, которые следует изменить

Ранняя менопауза возникает по разным причинам. Она может быть вызвана как состоянием здоровья, в том числе некоторыми аутоиммунными заболеваниями, так и проведенным лечением, включая хирургическое вмешательство по удалению яичников, химиотерапию и лучевую терапию. Кроме того, наступление ранней менопаузы может быть спровоцировано образом жизни женщины. Ниже приводим несколько таких факторов, сообщает Medikforum.ru.

Факторы, которые способствуют раннему наступлению менопаузы

1. Курение

Курение оказывает негативное воздействие на весь организм, и яичники не исключение. Как показывают исследования, чем дольше и больше вы курите, тем выше риск ранней менопаузы. Кроме того, курение известно как фактор риска развития рака органов репродуктивной системы.

2. Низкая масса тела

Мы часто говорим о том, что избыточный вес - это определенный риск для здоровья, но низкий вес тела также может навредить. Женщины с пониженным весом подвержены более высокому риску сердечных заболеваний, железодефицитной анемии, и у них более слабый иммунитет. Они также более склонны к раннему наступлению менопаузы и ускоренному уменьшению плотности костей.

3. Состояние тревоги и хронический стресс

Постоянное напряжение оказывает значительное влияние на все системы вашего организма. Согласно исследованиям, хронический стресс является одним из факторов, который влияет на преждевременное угасание функций яичников.

4. Чрезмерные физические нагрузки

Быть активным - очень хорошо для женщины, с этим никто спорить не будет. Но все должно быть в меру. Интенсивные занятия - это одна из форм физического стресса, и один из факторов, который может способствовать преждевременной менопаузе.

5. Недостаточная физическая активность

Малоподвижный и сидячий образ жизни также могут привести к тому, что яичники начнут снижать свою активность раньше.

6. Недостаток витамина Д

Дефицит витамина Д может стать причиной множества проблем во всем организме. Вероятно, вы уже знаете, что это может привести к уменьшению плотности костей и подверженности к переломам, и также способствовать преждевременной менопаузе.

7. Нерожавшие женщины

Исследования показывают, что женщины, которые никогда не были беременными, с большей вероятностью вступят в менопаузу раньше.