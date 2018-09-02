Что произойдет, если каждый день съедать по плитке шоколада

С каждым годом появляется все больше исследований о том, что шоколад полезен для здоровья. Начнем с самых очевидных его преимуществ вроде того, что он поднимает настроение. Действительно, благодаря употреблению шоколада стимулируются центры удовольствия в мозге, и тем самым мы даже можем бороться с депрессией. Неслучайно, что многие женщины, столкнувшиеся с разводами или другими болезненными в эмоциональном плане событиями в жизни, пытались «заесть» горе шоколадом. В шоколаде имеются эфирные масла и флавоноиды, которые защищают от развития атеросклероза и болезней сердца, пишет Medikforum.ru.

Это лакомство полезно для сердца и сосудов, но в нем множество антиоксидантов, обеспечивающих борьбу со свободными радикалами, а значит, защиту от рака. Шоколад полезен для нервной системы, он эффективно снижает риск простуды и улучшает пищеварение, а также помогает женщинам бороться с симптомами ПМС. Итак, значит ли все перечисленное выше, что нам нужно каждый день съедать не меньше плитки шоколада?