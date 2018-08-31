Дисконект: пять типов мужчин, которые не умеют расставаться

Гастролер

Красота необязательна. Харизма — вот его секретное оружие. Он красиво говорит, красиво ухаживает и (время от времени) выпадает из твоего поля зрения. Нет, вы не расстались. Ты очень дорога для него и он души в тебе не чает. Просто мальчик не определился на все сто, пишет Hochu.ua.

Почему он с тобой не расстается:

боится потерять "неплохой вариант", но подыскивает еще кого-нибудь. Пока твой телефон замолкает на недели, возлюбленный ходит на свидания или тусовки и не страдает от отсутствия женского внимания.

Почему от таких стоит бежать:

ты порвешь на себе все волосы и расшатаешь психику, пока будешь ждать его из очередного турне. В браке такие люди чаще заводят любовниц, а в отношениях до брака не чувствуют ответственности за поступки.

Пропавший без вести

Все было просто идеально. Вы были вместе месяц/полгода/год (нужное подчеркни), постоянно находились рядом, созванивались, обедали, тусили с друзьями и строили планы на будущее. А потом он пропал. Перестал звонить и писать, на твои попытки выйти на связь забил. Или вообще, притворился мертвым.

Почему он с тобой не расстается:

он боится брать на себя ответственность. Разговор, который начинается с фразы "нам нужно поговорить" бросает его в дрожь. Он не привык никого обижать.

Почему от таких стоит бежать:

тут сложнее. Ведь ты не знаешь, когда в твоем парне проснется "пропавший без вести". Но, как в случае с одной моей подругой, попытайся не бежать на “Жди меня” и не рыдать на кафельном полу в ванной, когда твой "экс" выложит фотку с новой девушкой в Инстаграм. Даже если после его исчезновения не прошло и двух недель.

Почтальйон

Этот тип всегда остается на связи. Он познакомился с тобой в Тиндере или на Фейсбуке, завалил входящими Вайбер и вечно интересовался: поела? оделась? выспалась? Теперь, ты получила сообщение, вроде: "что-то у нас не клеится". Он не собирается видеться с тобой и все решает по смс.

Почему он с тобой не расстается:

как гласит наш заголовок — не умеет. Взрослые мальчики уже давно поняли, что важные дела решают не по телефону, а он (судя по всему) застрял в далеком 2007.

Почему от таких стоит бежать:

смотри пункт выше. Ты поймешь, что он просто еще не вырос.

Твой бывший

Вы разошлись еще 10 месяцев назад, а он до сих пор зовет тебя в кино и предлагает забрать с работы. В его подписках в Инстаграме только друзья (мужчины, конечно) и вдохновляющие паблики, а ты — идеал его женщины.

Почему он с тобой не расстается:

видимо, вы обсудили не все. Ну или же некорректно друг-друга поняли. Он надеется на то, что ты сменишь гнев на милость и вы снова будете вместе.

Почему от таких стоит бежать:

не получится двигаться дальше, пока он занимает твое свободное время. Даже если так удобно. Раз ты приняла решение разойтись — гни свою линию.

Однолюб

У вас не клеится. Он это понимает, ты это понимаешь, но делать с этим что-то никто не решается. Ты просишь его дать тебе время, а он слезно умоляет не уходить.

Почему он с тобой не расстается:

вариантов много. Возможно, "его так воспитали" или он уверен, что ты — любовь всей его жизни. В любом случае, расстаться с тобой для него слишком тяжелая задача. Он будет рядом вечно.

Почему от таких стоит бежать:

эти отношения уже слишком болезненны и деструктивны. Если ты готова к "стерпится-слюбится", то оставайся. Но, поверь, лучше закончить это пока не было ни свадьбы, ни детей.