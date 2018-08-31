Матери школьников делятся на шесть типов. А кто вы?

Мама-первопроходец: первый раз отправляя ребенка в школу, эта мать весь день льет слезы и испытывает одиночество в опустевшем без ребенка доме.

Мама-“все по плану”: эта мать готовится к школе всегда заранее, примерно в середине лета, и она точно не упустит ни малейшей детали при покупках на школьных ярмарках, пишет Ihappymama.ru.

Мама-ветеран: эта мать уже ни о чем не парится. Она знает, что забыть положить ребенку в рюкзак дневник – не самая большая в жизни трагедия.

Мама-профессиональный фотограф: без разницы, что малыш уже опоздал на два урока, главное, что мать все-таки сделала тот самый идеальный кадр.

Мама-домашний школьник: ее дети большую часть дома занимаются дома, поэтому она даже не знает, что скоро 1 сентября, и узнает об этом из соцсетей.

Мама-счастливый домосед: эта женщина просто счастлива, что ребенок снова в школе. Она бегает по дому в одних трусах и пьет шампанское на радостях.